الأهلي يوافق على إعارة علي لطفي لضم بديل الشناوي .. تفاصيل

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن النادي الأهلي الآن يعمل على التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل دعم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية.



وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" استقر النادي الأهلي على رحيل على لطفي حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة وضم حارس محلي بدلاً منه يكون صاحب قدرات فنية أفضل من لطفي.

وأضاف عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" يرغب كولر المدير الفني في ضم حارس قوي وصاحب خبرات فنية طويلة للأهلي ليكون منافس شرس لمحمد الشناوي الذي تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

وتابع:" اتفق كولر مع إدارة الأهلي أن عدم وجود المنافس القوي للشناوي يُعد أحد أسباب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد بقوة لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام نظيره فيوتشر ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.