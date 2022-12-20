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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يرحب برحيل ثنائي الأهلي ويطلب مهاجما سوبر قبل كأس العالم.. تفاصيل

كولر وعبد الحفيظ
كولر وعبد الحفيظ

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن النادي الأهلي الآن يعمل على التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل دعم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية.

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وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:"  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحب برحيل محمد شريف وحسام حسن ثنائي هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأضاف:" كولر يري أن مستوى محمد شريف وحسام حسن متواضع للغاية ولم يثبت كلاهما جدارته بقيادة هجوم المارد الأحمر رغم أنهما حصلا على فرصاً كثيرة خلال الفترة الأخيرة.


وتابع عبد الغني:" وأكد كولر أنه منح الفرصة لمحمد شريف أكثر من مرة أساسياً وكبديل ونفس الأمر بالنسبة لـ حسام حسن لكن دون جدوى.

مجدي عبد الغني النادي الأهلي كأس العالم للاندية مارسيل كولر محمد شريف حسام حسن

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