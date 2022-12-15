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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلم موسيقار الأجيال..سر حماس نادر عباسي لإقامة مشروع إعادة تراث عبد الوهاب

نادر عباسي
نادر عباسي

كشف المايسترو نادر عباسي عن السبب وراء حماسه لإقامة مشروع عبدالوهاب السيمفونية.

وقال عباسي في تصريحات لـ صدى البلد :" أن أحفاد محمد عبد الوهاب هما أصحاب فكرة المشروع وجاء ذلك بعد حفل طريق الكباش، لأن حلمه كان تنفيذ أعماله بأوركسترا. 

وكان قد كشف المايسترو نادر عباسي سبب اختيار المطرب لؤي للغناء ضمن مشروع اعادة تراث محمد عبد الوهاب.

وقال نادر عباسي في تصريحات ل"صدى البلد" ان لؤي صوته جيد، واحب ان يفاجئ الجمهور بمطرب غير متوقع".

وكان قد كشف المايسترو نادر عباسي عن تفاصيل الحفل الثاني من مشروع إعادة أعمال محمد عبد الوهاب.

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وقال في تصريحات ل"صدى البلد": هانعمل برنامج عبد الوهاب في جامعة القاهرة القاعة الكبرى يوم ٢٠ ديسمبر المقبل في السادسة مساء، وسنعلن عن باقي التفاصيل خلال أيام.

قد أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديد بقيادة الموسيقار نادر عباسي وفرقته الموسيقية.

كما تم تكريم اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب في الحفل بحضور نجله محمد محمد عبد الوهاب.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء طرح تذاكر الحفل ابتداء من الثلاثاء الماضي، من خلال الموقع الرسمي لفعاليات موسم الرياض وتضمن التذاكر ثلاث فئات مختلفة.

المملكة العربية السعودية جامعة القاهرة محمد عبد الوهاب الموسيقى السعودية

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