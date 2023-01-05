مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

تنطلق في التاسع من يناير الجاري فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي بدولة الإمارات، والذي يستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد وإعلامي يمثلون الدول العربية.

يقدم مهرجان الشارقة للشعر العربي مجموعة من الفعاليات تقوم على التنوّع، إذ سيشهد 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية في دارة الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة.

كما ستقدم النسخة الحالية للمهرجان 6 كتب من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وسلسلة توقيعات وندوة فكرية تحت عنوان "الشعر بين التعبير والتأثير"، وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان، ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.

وتصدر خلال أيام المهرجان نشرة يومية بعنوان "ديوان العرب"؛ تقدم تغطية صحفية شاملة ومتنوعة تقوم على المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية.

وتُكرم هذه النسخة كلاً من شيخة المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، بمنحهما "جائزة الشارقة للشعر العربي".

تكريم الفائزين

كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية، وهم الفائز بالمركز الأول الناقد اليمني فتحي الشرماني عن بحثه "استراتيجيّة التحوّلِ الثّقافيّ في القصيدةِ اليمنيّة المعاصرة"، وفي المركز الثاني الناقد المغربي محمد الطحناوي عن بحثه "النّقد القاصر وصيرورةُ الإيقاعِ الشعري"، في حين حلّ في المركز الثالث الناقد المغربي عبد الرحيم وهابي عن بحثه "أنساق التّخييل في الشّعر العربيّ المُعاصرِ:مُقاربة في خطابِ النّقدِ وخطاب الشّعر".

يتضمن مهرجان الشارقة للشعر العربي أيضاً حفلاً لتوزيع جائزة القوافي الذهبية 2022؛ تقديراً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة القوافي خلال العام 2022، إذ تم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة الشهرية.

يصاحب مهرجان الشارقة للشعر العربي ندوة بعنوان "الشعر بين التعبير والتأثير"؛ يشارك فيها ثلاثة نقاد هم محمد أبو شوارب من مصر، ومحمد الديباجي من المغرب، وسالم الدهام من الأردن، فيما ترأس الجلسة لامعة العقربي من تونس، وفي الجلسة الثانية يشارك كل من ريم الفواز من السعودية، وسعد التميمي من العراق، وصباح الدبي من المغرب.

كذلك، تقام أمسية شعرية في قصر الثقافة، يشارك فيها الشعراء روضة الحاج من السودان، وهزير محمود من العراق، وطلال الجنيبي من الإمارات، ومولاي علي ولد الحسين من موريتانيا، وحوراء الهميلي من السعودية، وحسام الشيخ من سلطنة عمان، وعلاء جانب من مصر.

في حين يتم توقيع ديوان الشخصية العربية المكرمة في المهرجان الشاعر السعودي حسن الزهراني. وينتقل مهرجان الشارقة للشعر العربي في يومه السابع إلى مدينة خورفكان حيث يختتم المهرجان.