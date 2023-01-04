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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

عبد الفتاح كيليطو
عبد الفتاح كيليطو

أعلنت منذ قليل الأمانة العامة لـ جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2023، أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها المختلفة، وذلك بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأميرمنطقة مكة المكرمة.

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أسماء الفائزين بـ جائزة الملك فيصل


أولًا؛ جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، فقد تم منحها بالاشتراك للدكتور تشوي  يونج كيل حامد ( كوريا)، والشيخ السفير ناصر عبدالله الزعابي (الإمارات).

وفاز في فرع الدراسات الإسلامية الدكتور روبرت هيلينبراند (المملكة المتحدة)، وفي فرع اللغة العربية والأدب، الدكتور عبدالفتاح كيليطو (المغرب)، 

وفي فرع الطب، منحت الجائزة بالاشتراك للدكتور دان هون بوروك (الولايات المتحدة الأمريكية)، الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت (بريطانيا).

وأخيرًا فرع العلوم، منحت الجائزة بالاشتراك لكل من؛ الدكتورة جاكي يي-رو ينغ (الصين/ أمريكا)، والدكتور تشاد ألكساندر ميركن (أمريكا).

جائزة الملك فيصل جائزة الملك فيصل العالمية عبد الفتاح كيليطو يفوز بجائزة الملك فيصل فرع اللغة العربية والأدب ناصر عبدالله الزعابي

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