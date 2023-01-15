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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاجتماع الأول.. الرابطة الثقافية الفرنسية تناقش الخطة الاستراتيجية لعام 2023

حور القاسمي وفاهم
حور القاسمي وفاهم القاسمي خلال الاجتماع

عقد مجلس إدارة «الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة» أول اجتماعاته، في «بيت الحكمة» بالشارقة، بحضور الشيخة حور القاسمي، رئيسة الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة، والشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ونائب رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة، وهوغو هنري سيلان، مستشار التعاون والعمل الثقافي في سفارة فرنسا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثل سفارة الجمهورية الفرنسية في الدولة، وإيميري كاليما، بروفيسور التاريخ في «معهد أفريقيا» في الشارقة، وأودري ليزينور، مديرة الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة.

 

مشاريع مستقبلية

 

واستهلت أودري ليزينور، الاجتماع بعرض تقديمي حول المشاريع القائمة والمستقبلية، واتفاقية الانضمام بين السفارة الفرنسية وشبكات الرابطة الفرنسية في أبوظبي ودبي والشارقة التي وقعت في مقر دائرة العلاقات الحكومية، ومذكرات التفاهم التي ستوقع في المستقبل، والشراكات مع المدارس والجامعات في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد مقر الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة مركزاً رسمياً لامتحانات اللغة الفرنسية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المخصصة للأطفال لمساعدتهم على أداء واجباتهم المدرسية، فضلاً عن التعاون مع «مؤسسة الشارقة للفنون».

 

خطة استراتيجية

 

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس مجلس إدارة «الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة»: «نلتقي اليوم في أول اجتماع لمجلس إدارة الرابطة الثقافية الفرنسية في إمارة الشارقة، حيث تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لعام 2023، لتوفير فرص تعليم اللغة الفرنسية في إمارة الشارقة، ودعم برنامج التبادل الثقافي بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء بافتتاح هذا المركز في إمارتنا الحبيبة».

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رابطة ثقافية

 

بدوره، قال هوغو هنري سيلان، مستشار التعاون والعمل الثقافي في سفارة فرنسا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثل سفارة الجمهورية الفرنسية في الدولة: «نحن فخورون بتأسيس الرابطة الثقافية الفرنسية (أليانس فرانسيز) في الشارقة، ونعتبره خطوة كبيرة في مسيرة تعزيز العلاقات بين فرنسا وإمارة الشارقة، حيث تعد الرابطة مدرسة فرنسية، تضاف إلى (المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو) في الشارقة، ومؤسسة تعليمية لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الإماراتية الحكومية والخاصة، وتمثل حضور الرابطة الثقافية الفرنسية في الفعاليات الثقافية الكبرى بإمارة الشارقة مثل معارض الكتاب والبينالي وغيرها».

وأضاف: «نتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة وللشيخة حور القاسمي، رئيسة الرابطة الثقافية الفرنسية بالشارقة، والشيخ فاهم القاسمي، نائب رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية بالشارقة، لجهودهما في تأسيس هذه الرابطة، وستواصل سفارة فرنسا في دولة الإمارات العمل على عدد كبير من المشاريع مع شبكة الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي ودبي والشارقة، والمعهد الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

 

تجارب المعهد

 

وتأسست «الرابطة الثقافية الفرنسية» بالشارقة، في سبتمبر 2022، بموجب اتفاقية وقعتها «دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة» مع السفارة الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من خبرات «معهد الرابطة الفرنسية» وريادته في تعليم اللغة الفرنسية وتيسير التواصل بها، ودعم تجارب المعاهد والمدارس الناطقة بالفرنسية بأحدث طرق ووسائل إتقانها وممارستها.

 

رموز الثقافة الفرنكوفونية

 

وتسعى دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، من خلال تأسيس الرابطة في إمارة الشارقة لإتاحة فرصة تعلم اللغة الفرنسية، والاطلاع على رموز الثقافة الفرنكوفونية وأدبائها، وإثراء المشهد الثقافي والحضاري الذي تتميز به الشارقة بروائع الأدب الفرنسي وفنونه الموسيقية والمسرحية، حيث يتيح المعهد توسيع آفاق الحوار الحضاري، باعتبار تعلم اللغات أول جسور التعرف على ثقافات وحضارات الأمم.

حور القاسمي إدارة الرابطة الثقافية الفرنسية بيت الحكمة الشارقة الشيخة حور القاسمي الثقافة الفرنكوفونية

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