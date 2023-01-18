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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رحلة في التاريخ المصري القديم بثقافة الطود بالأقصر

صدى البلد

 أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "رحلة في التاريخ المصري القديم" تحدث عبدالسميع محمود عن التاريخ المصري بِداية الحضارة المِصريَّة القديمة وتعد مصر موطنا لأقدم الحضارات على الأرض، حيث اشتُق اسمُها من الكلمة اليونانيَّة ايجيبتوس وكانت هناك مملكتان رئيسيتان تمتدّان أطلق عليهما مصر العليا ومصر السفلى ثم جمعت المملكتين تحت حكم واحد، وحاكم واحد يتولى شؤونهما هو الملك نارمر وهو بداية حضارة مصر القديمة، بجانب ذلك أقام القصر أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل ألقى قصيدتى بعنوان "رغم البعاد يا مصر، صبرا"، كما أقام القصر مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك أدارتها فاطمة ماهر، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر ورشة حكي عن آثر وهو "معبد الأقصر وطريق الكباش" ألقاها محمد عبدالموجود.

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الإيجابيات والسلبيات 

 

قدم نادى التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الإيجابيات و السلبيات للأنترنت" أوضح علاء محمد أن أسباب الإنترنت السلبية والإيجابية كثيرة ومنها الايجابية "مصدر المعلومات، مصدر الترفيه، التواصل، التعليم، الثقة بالنفس"، أما السلبية "مضيعة للوقت، مكان غير آمن للأطفال، الاحتيال المالي، الإدمان"، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها" أوضح سيد صدقى فهمى مفهوم الأمراض المعدية وأهم أنواعها وأسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى فهمى ألقى قصيدة بعنوان "ما قالت العرافة"، ونفذت ورشة أشغال يدوية "تطريز مفرش بخيط الستان" نفذتها أسماء أحمد.

 

عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الأطفال" تحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر عن تعامل الأسرة مع الأطفال وتعامل الدولة والمجتمع مع الأطفال، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "مصادر التاريخ المصري القديم" تحدث السادات مصطفى عبده عن الآثار والكتب السماوية ومنها "القرآن والأنجيل والتوراة"، والقوائم الملكية منها "قائمة الكرنك، حجر بالرمو، قائمة العرابة المدفونة، قائمة ابيدوس، قائمة سقارة، بردية تورين"، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة قصة "ألف حكاية وحكاية " تأليف  حسين أحمد أمين أوضحت فاطمة محمد أن القصة تتضمن مجموعة من القصص المشوقة والحكايات الطريفة جمعها الكاتب في أسلوب سهل وممتع لجذب إنتباه القاريء ومنها "حكاية من آداب مخاطبة الملوك بين الرشيد والاصمعي". 

التاريخ المصري القديم قصر ثقافة الطود الحضارة الم صري ة ايجيبتوس مصر العليا مصر السفلى مصر

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