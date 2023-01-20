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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها وانوثتها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.


وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة مرتدية فرو انيق، بالإضافة إلى مكياج بألوان ناعمة أبرزت جمال ملامحها ونسقت مع هذه الإطلالة تسريحة شعر بسيطة تتماشي مع اللوك، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين.

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وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري،  سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.

 

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة" روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

 
كتب أصدرتها ياسمين الخطيب

شاركت أيضًا في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب،وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي متخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة جذابة ياسمين الخطيب الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة تستعرض جمالها فيلم 2 طلعت حرب اعمال ياسمين الخطيب

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