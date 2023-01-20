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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت غادة عبد الرازق بـ جاكيت ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه جمع بين مجموعة من الألوان الغير تقليدية و الأنيقة.

تزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها وجاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، فخطفت غادة عبد الرازق بخصلات شعر بني منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا غير من ملامحها مما جعل بعض الجمهور لا يعرفها.

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