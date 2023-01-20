طريقة عمل طاجن فتة سجق.. جديد وغير تقليدي

طاجن فتة سجق من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فتة سجق فيما يلي…



مقادير طاجن فتة سجق



(الأرز)

نصف كيلو أرز بسمتي

بصلة مفرومة

2ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة صلصة

لتر ماء ساخن

قرفة خشب

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل أسود

(السجق)

نصف كيلو سجق بلدي

ماء بصل

بشر طماطم

زيت زيتون

بهارات سجق

ملح

فلفل أسود

(الصوص الأحمر)

10فص ثوم مفروم

نصف لتر عصير طماطم

2ملعقة كبيرة سمنة بلدي

ربع كوب خل

2ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة سكر

كمون

ملح

(العيش)

عيش شامي محمر

نصف لتر شوربة لحمة



طريقة تحضير طاجن فتة سجق



(لعمل الأرز)

في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع البصل والقرفة والكركم والكاري والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع الأرز ونقلبه جيداً ثم نضع الماء الساخن ونقلب ثم نهدئ النار ونغطي الحلة ونتركه حتى تمام النضج

(لعمل السجق)

في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم في طاسة على النار نضع خليط السجق ونقلب حتى تمام النضج

(لعمل الصوص الأحمر)

في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع الثوم والخل وعصير الطماطم والكمون والسكر والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ونتركها على النار حتى تتسبك

(لتجميع الطبق)

في طبق راك نضع العيش المحمر ونسقيه بالشوربة ثم نضع الأرز ونضع عليه السجق ثم الصلصة وتقدم الفتة بالهنا والشفا