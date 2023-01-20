طريقة عمل طاجن فتة سجق.. جديد وغير تقليدي

طاجن فتة سجق من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فتة سجق فيما يلي…
مقادير طاجن فتة سجق
(الأرز)
نصف كيلو أرز بسمتي
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة
لتر ماء ساخن
قرفة خشب
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة كركم
ملح
فلفل أسود
(السجق)
نصف كيلو سجق بلدي
ماء بصل
بشر طماطم
زيت زيتون
بهارات سجق
ملح
فلفل أسود
(الصوص الأحمر)
10فص ثوم مفروم
نصف لتر عصير طماطم
2ملعقة كبيرة سمنة بلدي
ربع كوب خل
2ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة سكر
كمون
ملح
(العيش)
عيش شامي محمر
نصف لتر شوربة لحمة
طريقة تحضير طاجن فتة سجق
(لعمل الأرز)
في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع البصل والقرفة والكركم والكاري والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع الأرز ونقلبه جيداً ثم نضع الماء الساخن ونقلب ثم نهدئ النار ونغطي الحلة ونتركه حتى تمام النضج
(لعمل السجق)
في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم في طاسة على النار نضع خليط السجق ونقلب حتى تمام النضج
(لعمل الصوص الأحمر)
في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع الثوم والخل وعصير الطماطم والكمون والسكر والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ونتركها على النار حتى تتسبك
(لتجميع الطبق)
في طبق راك نضع العيش المحمر ونسقيه بالشوربة ثم نضع الأرز ونضع عليه السجق ثم الصلصة وتقدم الفتة بالهنا والشفا