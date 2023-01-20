عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن فتة سجق.. جديد وغير تقليدي

طريقة عمل طاجن فتة
طريقة عمل طاجن فتة سجق

طاجن فتة سجق من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فتة سجق فيما يلي…

txt

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم


مقادير طاجن فتة سجق 


(الأرز)
نصف كيلو أرز بسمتي
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة
لتر ماء ساخن
قرفة خشب
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة كركم
ملح
فلفل أسود
(السجق)
نصف كيلو سجق بلدي
ماء بصل
بشر طماطم
زيت زيتون
بهارات سجق
ملح
فلفل أسود 
(الصوص الأحمر)
10فص ثوم مفروم
نصف لتر عصير طماطم
2ملعقة كبيرة سمنة بلدي
ربع كوب خل
2ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة سكر
كمون
ملح 
(العيش)
عيش شامي محمر
نصف لتر شوربة لحمة


طريقة تحضير طاجن فتة سجق 


(لعمل الأرز)
في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع البصل والقرفة والكركم والكاري والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع الأرز ونقلبه جيداً ثم نضع الماء الساخن ونقلب ثم نهدئ النار ونغطي الحلة ونتركه حتى تمام النضج
(لعمل السجق)
في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم في طاسة على النار نضع خليط السجق ونقلب حتى تمام النضج
(لعمل الصوص الأحمر)
في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع الثوم والخل وعصير الطماطم والكمون والسكر والصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ونتركها على النار حتى تتسبك
(لتجميع الطبق)
في طبق راك نضع العيش المحمر ونسقيه بالشوربة ثم نضع الأرز ونضع عليه السجق ثم الصلصة وتقدم الفتة بالهنا والشفا  

طاجن فتة سجق طريقة عمل طاجن فتة سجق الشيف محمد حامد مقادير طاجن فتة سجق طريقة تحضير طاجن فتة سجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

في عيد ميلادها.. تعرف على سر أناقة إطلالات أنغام

نشرة المرأة والصحة| خبير مناعة ينصح بعودة الكمامة.. رحمة رياض فستانها يضعها في مأزق

بعد إثارتها للجدل بالجواز بدون مأذون.. رحمة رياض فستانها يضعها في مأزق

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. بأسهل الخطوات

سعر فستان أحلام في سعودي آيدول يثير الجدل| رقم خرافي

خبير مناعة ينصح بعودة الكمامة للوقاية من كورونا.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

ترشيحاتنا

استشهاد شرطى.. تفاصيل حملة الأمن العام لضبط أخطر 3 تجار مخدرات بالإسكندرية

الري تكشف حقيقة توقف مشروعات تأهيل الترع

توقعات بانخفاض الأخضر.. هل يفقد الدولار سيطرته على العالم؟.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: استغلال المناصب والاختلاس من الأموال العامة جرم عظيم وأثم مبين

قتل فرد شرطة .. مصرع تاجر مخدرات هارب عقب تبادل إطلاق النار

ظهور مميز .. سعر خيالي لفستان أحلام.. وأصالة بإطلالة سبعينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

بعتذر | رد فعل غير متوقع لـ رفيقة اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد

دي شقة أبو لهب.. عريس يثير الجدل بـ ديكور منزله | شاهد

نشرة المرأة و الصحة.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء.. ناقد موضة يحرج أصالة بسبب إطلالتها.. علامة تدل على الإصابة سرطان الأمعاء

فيديو

أحزن الكل بوفاته .. ما لا تعرفه عن مرض اليوتيوبر عزيز الأحمد

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ