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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف خطة رباعي الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. فيديو

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استعدادات خاصة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة القمة، والتي ستجمع الفريق أمام الزمالك في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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وأكد «زاهر» في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أن هناك اتفاقًا بين الرباعي علي معلول وعمرو السولية ومحمد الشناوي ورامي ربيعة باعتبارهم كبار الفريق على تقسيم اللاعبين، والحديث معهم قبل لقاء القمة.

وأوضح «زاهر» أن رباعي الأهلي  قرر تقسيم اللاعبين وخاصة الذين يخوضون لقاء القمة للمرة الأولى، واللاعبين الشباب والصفقات الجديدة من أجل الجلوس معهم ودعمهم نفسيًا قبل لقاء القمة.

وأشار زاهر إلى أن الكبار يرغبون في إزالة الرهبة عن اللاعبين وتحفيزهم عبر التأكيد على ضرورة إنهاء المباراة مبكرًا، وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

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سيف زاهر النادي الأهلي الزمالك الدوري المصري محمد الشناوي

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