نوع من الأعشاب يعزز خصوبة الرجال ويخفض السكر والدهون الثلاثية

أشواغاندا هي واحدة من أهم الأعشاب في الأيورفيدا، وهي شكل تقليدي للطب البديل يعتمد على المبادئ الهندية للشفاء الطبيعي، استخدم الأشخاص أعشاب اشواغاندا لآلاف السنين لتخفيف التوتر وزيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز.



أعشاب الأشواغاندا هو شجيرة صغيرة ذات أزهار صفراء موطنها الهند وجنوب شرق آسيا، تستخدم المستخلصات أو المسحوق من جذر أو أوراق النبات لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك القلق ومشاكل الخصوبة .



فوائد الأشواغاندا

فيما يلي بعض الفوائد المدعومة علميًا لأشواغاندا.

- يخفف التوتر والقلق

ربما تشتهر أشواغاندا بخصائصها في تخفيف التوتر، تسلط العديد من الدراسات الضوء على هذه الميزة ، مع ملاحظة قدرة أشواغاندا على تقليل مستويات التوتر والقلق لدى المشاركين بشكل ملحوظ.

أشارت إحدى الدراسات الخاصة إلى أن أشواغاندا يمكن أن تفيد في جودة النوم أيضًا - أكد الباحثون أن المشاركين ينامون بشكل أفضل مع جرعات من العشب مقارنة بجرعات الدواء الوهمي.

-يخفض نسبة السكر في الدم والدهون

وجدت دراستان سريريتان صغيرتان أن أشواغاندا مفيدة في خفض مستويات الجلوكوز في الدم والدهون الثلاثية (أكثر أنواع الدهون شيوعًا في الدم)، شبهت إحدى الدراسات تأثيرات أشواغاندا في خفض نسبة السكر في الدم بتأثير الأدوية الموصوفة لمرض السكري من النوع 2.

-يزيد العضلات والقوة

يواصل الباحثون دراسة فعالية أشواغاندا في تحسين القوة وحجم العضلات، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين شهدوا زيادة في السرعة والقوة، لاحظت دراسة أخرى زيادة في قوة العضلات ، إلى جانب انخفاض نسبة الدهون في الجسم وانخفاض مستويات الكوليسترول عند تناول أشواغاندا، شهد بعض المشاركين أيضًا نومًا أفضل ، لكن هذه الدراسة لم تقارن استهلاك الأشواغاندا مقابل الدواء الوهمي.

أنتجت علاجات الأشواغاندا نتائج إيجابية في دراسة أخرى أجريت فقط مع المشاركين الذكور، مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي ، لاحظ الرجال الذين تلقوا أشواغاندا مكاسب كبيرة في قوة العضلات (تم قياسها باستخدام تمارين ضغط البنش وتمارين تمديد الساق) وحجم العضلات في أذرعهم وصدورهم ، فضلاً عن انخفاض كبير في نسبة الدهون في الجسم وعضلات ما بعد التمرين ضرر.

-يحسن الوظيفة الجنسية عند النساء

تشير دراسة سريرية واحدة على الأقل إلى أن أشواغاندا يمكن أن تفيد النساء اللواتي يعانين من العجز الجنسي، أدت إدارة أشواغاندا إلى تحسينات كبيرة في الإثارة والتشحيم والنشوة والرضا ، كما أبلغ المشاركون عن أنفسهم، كما أنها حسنت بشكل كبير عدد اللقاءات الجنسية الناجحة وحسنت مقاييس الضيق حول حياتهم الجنسية وحياتهم الجنسية.

- يعزز الخصوبة ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال

اشواغاندا قد توفر أيضا فوائد الإنجاب للرجال. أظهر استخدام أشواغاندا للرجال المصابين بالعقم أنه يحسن جودة الحيوانات المنوية بشكل كبير من خلال إعادة التوازن إلى مستويات الهرمون التناسلي ،بعد إحدى الدراسات ، أصبح 14٪ من شركاء المرضى الذكور حوامل .

بشكل منفصل ، في دراسة اشواغاندا المرتبطة بالتوتر ، وجد الباحثون أن هذه العشبة تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى المشاركين الذكور ولكن ليس الإناث، كما قامت دراسة أخرى تختبر تأثير أشواغاندا على قوة العضلات لدى الرجال بقياس زيادة ملحوظة في هرمون التستوستيرون.

-يساعد على التركيز وتقوية الذاكرة

اشواغاندا قد تساعد في تحسين الإدراك والذاكرة والقدرة على أداء الاستجابات الحركية بعد التعليمات، لقد وجدت دراسات صغيرة أنه ، بالمقارنة مع الدواء الوهمي ، فإن أشواغاندا حسنت بشكل ملحوظ أوقات رد فعل المشاركين أثناء اختبارات الإدراك والاختبارات الحركية (التي تقيس القدرة على الاستجابة للتعليمات وتنفيذ الإجراء المحدد.

حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن أشواغاندا حسنت بشكل ملحوظ فترات انتباه المشاركين ، بالإضافة إلى ذاكرتهم الفورية والعامة عبر مجموعة متنوعة من الاختبارات.

-يدعم صحة القلب

أظهرت دراستان على الأقل أن أشواغاندا يمكن أن تزيد من مستويات VO2 القصوى ، وهي الحد الأقصى لكمية الأكسجين التي تتناولها أثناء إجهاد نفسك جسديًا ، تُستخدم هذه المستويات في قياس التحمل القلبي التنفسي - مدى جودة توصيل القلب والرئتين للأكسجين إلى العضلات أثناء النشاط البدني وبالتالي ، يمكن أن تشير المستويات الأعلى من VO2 إلى قلب سليم يعمل بشكل جيد في ظل هذه الظروف.



المصدر: forbes