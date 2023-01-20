الأولى منذ تشكيل حكومة نتنياهو.. بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أقامت مجموعة من المستوطنين "بؤرة استيطانية" جديدة في موقع استراتيجي بالضفة الغربية، هي الأولى منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف".

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الجمعة، إن "المستوطنين أقدموا على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "البؤرة أقيمت بالقرب من مستوطنة مغداليم، وأن إنشاءها يأتي تخليداً لذكرى الحاخام حاييم دروكمان، أحد قادة الصهيونية الدينية".

ونقلت "معاريف" عن أحد المشاركين في إقامة البؤرة الجديدة قوله: "علينا إقامة مستوطنة يهودية جديدة هنا كرد على الاستيلاء الممنهج على المنطقة من قبل الفلسطينيين"، حسب زعمه.

وأضاف: "نحن واثقون من أن الحكومة اليمينية الحالية ستنظر بشكل إيجابي لنقطة التسوية الاستراتيجية، بعكس الحكومة التي سبقتها"، متابعا أنه يُتوقع من حكومة نتنياهو المساعدة في البناء الاستيطاني ومنع إخلاء المستوطنات.

نتنياهو سبق أن وافق على استئناف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية في إطار الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها مع شركائه اليمينيين قبل تشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نتنياهو يواجه تحديا يتمثل في زيارة مرتقبة لأعضاء من الكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه لمنطقة الخان الأحمر في الضفة الغربية"، والتي تعتبر مثار خلاف كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن "أعضاء في الكنيست ونشطاء من الليكود سيصلون يوم الاثنين المقبل لمنطقة الخان الأحمر، وذلك من أجل المطالبة بإخلاء المكان من الفلسطينيين وفقاً لقرار سابق أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا".

ولفتت أن "قضية الخان الأحمر تثير خلافات واسعة داخل اليمين الإسرائيلي، على الرغم من الوعودات المتكررة من قادة اليمين الإسرائيلي في حكومة نتنياهو وحكومة التغيير السابقة بطرد الفلسطينيين من المنطقة".

يشار إلى أن تقارير عبرية أكدت "موافقة نتنياهو على استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك في إطار الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها مع شركائه اليمينيين، في حين يمكن أن تؤدي الخطوة لتصادم مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".