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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد المغفرة بعزبة أبوالنور في بني سويف بتكلفة 2 مليون جنيه

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى  لافتتاح مسجد المغفرة  بعزبة أبو النور "بعد إحلاله وتجديده"، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

محافظ بني سويف يتابع مستوى الخدمات والأداء التنفيذي بالمنشآت والوحدات الحكومية والخدمية

 

أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد  المقام على مساحة 245متر وبتكلفة 2 مليون و185 ألف جنيهاً ،وذلك في حضور حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ شريف يس، أشرف مليجى نائبي رئيس المركز، الشيخ حسين سليمان مدير أوقاف الواسطى، وتناولت الخطبة موضوع "السلام النفسي والمجتمعي".

وزارة الأوقاف مجلس الشيوخ الوحده المحلية بني سويف محافظ بني سويف الأوقاف مؤسسات المجتمع المدني

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