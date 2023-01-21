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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زادت 100 ألف جنيه.. سعر سكودا سوبيرب في مصر

سكودا سوبيرب
سكودا سوبيرب

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لقائمة سيارات سكودا المقدمة في السوق المصري، ومنها السيارة سكودا سوبيرب التي ارتفعت أسعارها بنسبة بلغت 100 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سكودا سوبيرب في مصر بعد زيادات يناير 2023.

سكودا سوبيرب

الأسعار الرسمية للسيارة سكودا سوبيرب بعد زيادات يناير 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب

تأتي السيارة سكودا سوبيرب بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي، يتكون من 7 سرعات، حيث يتصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

سكودا سوبيرب

وتحتوي السيارة سكودا سوبيرب على مكابح ABS و EBD، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومثبت سرعة، وكاميرا للمتابعة، ومرايات جانبية كهربائية.

سكودا سوبيرب

وتصل السرعة القصوى للسيارة سكودا سوبيرب إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر،  بالاضافة إلى القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 في فترة زمنية تستغرق 8.8 ثانية.

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