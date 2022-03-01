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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار سكودا كاميك موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار سكودا كاميك موديل 2022

شهدت السيارة سكودا كاميك موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

 سكودا كاميك موديل 2022 

مواصفات السيارة سكودا كاميك موديل 2022 

 

تستمد سكودا كاميك موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

 سكودا كاميك موديل 2022 

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة سكودا كاميك موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

 سكودا كاميك موديل 2022 

وتأتي السيارة سكودا كاميك موديل 2022 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وخاصية المساعدة على خوض المرتفعات ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم.

 سكودا كاميك موديل 2022 

وترتكز السيارة سكودا كاميك موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، بينما تأتي السيارة بنسبة طول كلي تقدر بـ 4240 مم، وبعرض يبلغ 1793 مم، و 1500 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 400 لتر.

 سكودا كاميك موديل 2022 

أسعار السيارة سكودا كاميك موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى أمبيشن سكودا كاميك موديل 2022 بقيمة قدرها 405 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستايل سكودا كاميك موديل 2022 بقيمة قدرها 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

سكودا كاميك موديل 2022 سكودا كاميك موديل 2022 السيارة سكودا كاميك موديل 2022

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