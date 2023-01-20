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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم اللبنانية نور صعب بالسفارة الفلسطينية في ليبيا

نادين صعب
نادين صعب

قامت السفارة الفلسطينة بليبيا، بتكريم الفنانة اللبنانية نور صعب عن مجمل أعمالها، خلال تواجدها في ليبيا كضيفة شرف على مهرجان “طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022”، بحضور مجموعة من نجوم العالم العربي.

ونور هي أولى سفراء الدراما اللبنانية في ليبيا منذ حوالي 12 عام، حيث تواجدت هناك في زيارة شخصية، فاستغل القائمون على المهرجان وجودها وتمت دعوتها للحضور.

نور حضرت يومي الافتتاح والختام وأطلت بفستانين من توقيع مصمم الازياء الليبي أمجد خليل واهتمت خبيرة التجميل نور بوسيفي بمكياجها.

وعلى هامش المهرجان، أعربت نور عن سعادتها بزيارتها الأولى لليبيا وتحدثت عن طيبة الشعب الليبي ولهفته وكرمه وحسن استقباله.

كما تحدثت عن أهمية وجود فنانين من مختلف البلدان العربية في هذا المهرجان “كون هذه اللمة العربية تتيح الفرصة لتبادل الثقافات والخبرات والأفكار”، متوجهة بالشكر لوليد الافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية على رعايته والمجهود الذي قدمه، وأيضاً الدكتور فوزي الغويل أحد المنظمين بالمهرجان على اهتمامه بأدق التفاصيل.

واختتمت حديثها موجهة دعوة للفنانين لزيارة ليبيا كونها لمست الامن والامان فيها، مؤكدة بأنها حريصة على نقل وعكس هذه الصورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، متمنية أن تعود ليبيا لسابق عهدها خلال الفترة القصيرة القادمة، وأن تحظى البلاد بمشاريع فنية تليق بها، لما يملكه أهلها من مواهب وقدرات عظيمة.

وكانت نور نفت تقاضيها أي مبلغ مالي، مقابل مشاركتها في “مهرجان طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022”. وقالت إنها تحترم الشعب الليبي الشقيق، لذا تكتفي بنفي الخبر الكاذب، من دون توجيه الاتهامات إلى أحد.

ودرامياً، يُعرض حالياً لصعب مسلسل “أسماء من الماضي” من كتابة زينة عبدالرازق وإنتاج وإخراج إيلي معلوف، حيث تشارك في البطولة بشخصية “ناديا”.

 

 

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IMG-20230120-WA0031
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IMG-20230120-WA0032
الفنانة اللبنانية اللبنانية نادين صعب مصمم الأزياء تكريم السفارة الفلسطينية أعمالها الفنية مهرجان طرابلس

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