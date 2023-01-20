مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

بالقانون..

حدد قانون الإجراءات الجنائية مواعيد قانونية لابد من مراعاتها حتى تضمن حقك، ولا تسقط العقوبة.. وهي كالتالي..

انقضاء الدعوى

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.. انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات ..انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة.. سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة.. سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات.. سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة ..سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة..

مدد الاستئناف

استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما ..استئناف المواد المستعجلة 15 يوما.. النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما .. الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما ..الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام.. المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام .. الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما.

قضايا الاسرة

الاعتراض على إنذار بالطاعة من استلام الإعلان 30 يوما.. سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة .. أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة.. الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما.

القضاء الإداري

موعد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما.. الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما .. التظلم من قرار إدارى 60 يوما .