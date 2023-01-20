عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالقانون..

مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

صدى البلد

حدد قانون الإجراءات الجنائية مواعيد قانونية لابد من مراعاتها حتى تضمن حقك، ولا تسقط العقوبة.. وهي كالتالي.. 

 

انقضاء الدعوى

 انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.. انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات ..انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة.. سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة.. سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات.. سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة ..سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة..

مدد الاستئناف 

استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما ..استئناف المواد المستعجلة 15 يوما.. النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما .. الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما ..الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام.. المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام .. الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما.

قضايا الاسرة 

الاعتراض على إنذار بالطاعة من استلام الإعلان 30 يوما.. سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة .. أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة.. الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما.

القضاء الإداري 

موعد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما.. الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما .. التظلم من قرار إدارى 60 يوما .

سقوط القضايا في الجنح والجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

ترشيحاتنا

نقاش صريح.. وزير الدفاع الأوكراني يبحث أزمة الدبابات مع نظيره الألماني

مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

عميد زراعة عين شمس الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2022

عاجل .. خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

علاج سحرى.. ماذا يفعل دهن النعام للمفاصل؟

وفر فلوس الكشف.. روشتة هاني الناظر لعلاج الثعلبة

بزعل لما بشوف نفسي بالحجاب.. 5 صور لسهير رمزى بعد خلعه

فيديو

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ