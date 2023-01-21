عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوثون غربيون يجرون محادثات لنزع فتيل التوتر بين كوسوفو وصربيا

مبعوثون غربيون يجرون
مبعوثون غربيون يجرون محادثات لنزع فتيل التوتر بين كوسوفو

توجه مبعوثون غربيون إلى كوسوفو وصربيا، في إطار جهودهم المستمرة لنزع فتيل التوتر بين البلدين، ومحاولة مساعدتهما في التوصل إلى اتفاق مصالحة، حسبما أفادت صحيفة (يورو نيوز) الأوروبية.


وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن مندوبين من الولايات المتحدة وأوروبا التقوا مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في العاصمة بريشتينا؛ لمناقشة اقتراح تطبيع العلاقات الذي قدموه إليه أواخر العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لاجاك، قوله بعد اللقاء، إنه كان يأمل في الحصول على استجابة أكثر تشجيعًا.. موضحا "توقعنا فهما أفضل للفرص، وآمل أن نصل إلى الفهم الكامل لاقتراح تطبيع العلاقات، وسنواصل العمل على هذا".
وبعد الاجتماع، توجه الممثلون الغربيون إلى بلجراد، حسبما ذكرت الصحيفة.
وعلى الرغم من أن كوسوفو تتكون إلى حد كبير من الألبان العرقيين، إلا أن هناك جالية صربية كبيرة تعيش في الشمال، والخلاف مع بريشتينا مستمر منذ إعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في عام 2008.
ولا يزال الوضع في الشمال متقلبًا، حيث لا يوجد سوى بضع عشرات من ضباط الشرطة في بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، الذين يعتنون بأمن المنطقة بعد استقالة جميع ممثلي الصرب من مناصبهم في نوفمبر الماضي.
ونشأ النزاع مع انفصال كوسوفو عن صربيا عام 1999، وإعلان استقلالها عنها عام 2008، لكن بلجراد ما زالت تعدّها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية تعيش في كوسوفو.

سكان كوسوفو


يشكل الصرب حوالي 5% من سكان كوسوفو، في حين أن 90% من السكان من أصل ألباني، فيما يعيش حوالي 50 ألف صربي في شمال كوسوفو، لا يعترفون بإعلان استقلالها ويحتفظون بروابط وثيقة مع بلجراد.
وتحظى كوسوفو باعتراف أكثر من 100 دولة، معظمها غربية، لكن ليس من بينها صربيا وروسيا والصين وتحافظ قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتألف من 3770 عسكريا على السلام الهش في كوسوفو.
والتزم البلدان في عام 2013 بإجراء حوار برعاية الاتحاد الأوروبي؛ لمحاولة حل القضايا العالقة، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.

كوسوفو صربيا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي يورو نيوز الولايات المتحدة وأوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

موضوعات متعلقة

بلينكن: التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ بدء العملية العسكرية الروسية

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

هشام الغزالي: المبادرات الرئاسية خفضت مرحلة الكشف المبكر عن أورام الثدي بنسبة 50%

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 119 ألفا و300 جندي منذ بدء العمليات العسكرية

أوكرانيا: القوات الجوية تشن 28 غارة على مواقع روسية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات

الكرملين يدعو زيلينسكي لسرعة الاستجابة لمطالب روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أبو الغيط يلتقى أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة محمد العرابي

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: محمد شريف وشادي حسين فاقدين الثقة بسبب كولر

وزير الدفاع الإستوني: تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا قرار المستشار الألماني

كارثة تضرب تويتر.. عدد الموظفين يهبط 80% بسبب إيلون ماسك

أنا عشت كتير على الارض.. علي ربيع ينشر فيديو جديد من فيلم خير وبركة

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني .. اليوم

بحلف على ابني كتير ولا أنفذ اليمين فهل تجب الكفارة؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

فيديو

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ