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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجيب الريحاني ، حيث يعد واحداً من اهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري ، خاصة اللون الكوميدي الذى تميز فى تقديمه .

ولد نجيب الريحاني  في حي باب الشعرية لأب من أصل موصلي عراقي  مسيحي يعمل بتجارة الخيل فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج سيدة مصرية قبطية .

 نجيب الريحاني

بدأ نجيب الريحاني بدأ حياته موظفًا في أحد البنوك الزراعية ثم إنتقل بين عدة وظائف قبل أن يصادق (بديع خيري) الذي كتب له المسرحيات وصار شريكًا له في حياته الفنية قدم شخصية كشكش بيه على المسرح .

 شارك نجيب الريحاني في كتابة مسرحياته مع بديع خيري وأيضًا أفلامه والتي كانت عبارة عن مسرحيات حولت إلى السينما.

 نجيب الريحاني

تزوج نجيب الريحاني  من الفنانة اللبنانية بديعة مصابني التي كانت تملك كازينو بديعة بميدان الأوبرا ، الى أن انفصلا.

بعد انفصال الفنان الكبير نجيب الريحاني عن الراقصة بديعة مصابني، بأشهر قليلة، قابل راقصة ألمانية تدعى لوسي دي فرناي ، ووقع في حبها وتزوجها وأنجب منها ابنته الوحيدة جينا ، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، إذ هجرته زوجته بعد وقت قصير من الزواج.

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 من أشهر مسرحيات نجيب الريحاني : 30يوم في السجن و و الدلوعة والدنيا على كف عفريت وإلا خمسة .

قدم نجيب الريحاني عدد من الأفلام السينمائية منها  صاح السعادة كشكش بك، حوادث كشكش بك، ياقوت، بسلامته عايز يتجوز، سلامة في خير، سي عنر، لعبة الست، أحمر شفايف، أبو لحموس، غزل البنات.

توفي نجيب الريحاني إثر إصابته بمرض التيفوئيد قبل أن يُعرض فيلمه الأخير غزل البنات.

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