عيد ميلاد بلبلة.. ماجدة خير الله: نبيلة عبيد تستحق لقب نجمة مصر الأولى

تحتفل اليوم الفنانة القديرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها اليوم ، حيث تعد واحدة من أهم النجمات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث غردت من خلال إدائها بأجمل الاعمال السينمائية التى تظل محفورة فى أذهان المتابعين .

وتقول الناقدة ماجدة خير الله : الفنانة نبيلة عبيد واحدة من الفنانات اللاتي عافرن فى السينما حتي تتنتقل الى البطولة ، وقد انتجت فيلم وسقطت فى بحر العسل ، إخراج صلاح أبو سيف ، وقد كان العمل نقلة فى مشوارها الفني .

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وتتابع ماجدة خير الله : نبيلة عبيد بعد ذلك انتقلت بعد ذلك الى عالم إحسان عبد القدوس ، لانها وجدت فى كتابته الموضوعات النسائية التى تصلح انها تقدمها ، وفكرة ان فنانة تجتهد فى عملها وتبحث عن الموضوعات التى تقوم بتقديمها أمر عظيم للغاية .

وأستكملت ماجدة خير الله : نبيلة عبيد عملت بعد ذلك مع كبار المخرجين مثل حسين كمال وعلي عبد الخالق وعاطف الطيب ، ووقد قدمت معهم ادوار مختلفة ومتنوعة ، وأصبحت ممثلة متلونة فى الشخصيات التى تلعبها ، وتصدرت البطولات ، وهذا الأمر جعلها تحصد نجمة مصر الاولي ، اري انها تستحقه لانها قدمت كم من الادوار الهامة ومتنوعة وقد أجادت الاداء فى جميعهن .

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وتضيف ماجدة خير الله : نبيلة عبيد فاجئت الجميع حين وافقت على المشاركة فى بطولة فيلم ابناء وقتلة ، رغم ان دورها ينتهي فى الثلث الاول من الفيلم ، فقد كان لديها الوعي الكافي بانها كبطلة للفيلم ليس من الضروي ان تظهر طيلة الاحداث .

وعن أهم خمسة أعمال فى مسيرة نبيلة عبيد من وجهه نظرها تقول : ولازال التحقيق مستمراً ، العذراء والشعر الابيض ، كشف المستور ، التخشيبة ، الراقصة والسياسي .