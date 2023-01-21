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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

الثلوج
الثلوج

كشفت  هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، إذ تسجل الصغرى 0 درجة مئوية وهي درجة التجمد في سانت كاترين وتصل الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية عن استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل ، لتسود أجواء معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

الصقيع 

ولكن تظل الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد، تصل إلى حد على المزروعات فى وسط سيناء.

برودة

الأرصاد تحذر 

وضمن نشرة حالة الطقس ودرجات الحرارة، تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية التى تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب توخى الحيطة و الحذر أثناء القيادة.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

شبورة

سقوط أمطار 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة. 

ارتفاع الموج

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 21 11
دمنهور 20 10
وادي النطرون 20 09
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 20 10
الزقازيق 21 10
شبين الكوم 21 10
طنطا 20 09
دمياط 21 11
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 10
العريش 20 09
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 19 01
كاترين 14 00
الطور 22 09
طابا 22 10
شرم الشيخ 24 14
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 11
السلوم 18 12
سيوة 18 06
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 14
حلايب 23 15
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 23 13
الفيوم 21 09
بني سويف 22 09
المنيا 21 07
أسيوط 22 06
سوهاج 23 06
قنا 25 07
الأقصر 25 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 24 05
أبوسمبل 25 10

 

الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار الصقيع حالة الطقس اليوم

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