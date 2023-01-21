بلاش استفزاز.. كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ مع كهربا قبل مباراة القمة

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس الاستعدادات الأخيرة، داخل معسكري فريقي الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة رقم 125 المرتقبة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز،

وكشف سيف زاهر كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ مع محمود عبدالمنعم كهربا، وكيفية تجهيز فيريرا للثنائي زيزو وإمام عاشور قبل اللقاء.



وقال سيف زاهر في تصريحاته من خلال برنامج ملعب أون تايم، المذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس: «كولر تحدث مع لاعبيه عن أنه ينتظر هدف مبكر في لقاء القمة، والمبادرة بالهجوم هي سياسته في المباريات».

وتابع: «الشناوي لو فايق بيفرق مع الأهلي جدًا، وبيساعد زملائه على الاستفاقة، وعلى الجانب الآخر محمد عواد من نجوم حراسة المرمى في مصر خلال الفترة الأخيرة».

وواصل: «الجميع ينتظر كهربا في مباراة القمة، وسيد عبدالحفيظ أبلغه أنه سيكون تحت المنظار خلال الدقائق التي سيلعبها، مفيش خروج عن النص أو الانجرار وراء الاستفزازات».

وأضاف: «كولر كان بيفكر في الدفع بمحمد عبدالمنعم، لكنه لسه مش جاهز، لذلك منحه أجازة 3 أيام، وبدأ يحضر حلول آخرى».

وأكمل: «فيريرا يفكر بشكل كبير في كيفية تحضير الثنائي أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، بشكل جيد على الصعيد النفسي، لأنهما الورقتين الرابحتين هجوميًا، وتحدث معهم بشكل منفرد خلال المران الأخير».

وأتم: «زيزو يسعى لمصالحة جماهير الزمالك في مباراة القمة، وهو لاعب كبير ولم يتأثر بإهدار ركلة الترجيح ضد بيراميدز».