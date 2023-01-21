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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة فى الأهلي.. غموض موقف نجم الفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تعرض اللاعب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للإصابة بشد في السمانة، وذلك عقب مران الفريق الأخير استعداداً لمباراة القمة ضد نادي الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وقال سيف زاهر خلال حديثه عبر برنامج ملعب أون تايم، المذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس: «علي معلول شعر بشد في السمانة عقب مران الأهلي الذي أقيم أمس الجمعة».

وأضاف: «علي معلول خرج عقب المران لإجراء أشعة على السمانة، لتحديد حجم إصابته، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك».

وأكمل: «من الوارد أن يدفع كولر بأيمن أشرف حال عدم استطاعة علي معلول المشاركة في لقاء القمة».

 

الدوري المصري نادي الزمالك سيف زاهر مران الأهلي علي معلول سيد عبد الحفيظ

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