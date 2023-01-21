فينجادا: مباراة القمة صعبة .. وهذا أهم لاعب في الأهلي

قال البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن مباراة القمة، دائمًا مثيرة وشهدت على ذلك بنفسي، وهي مباراة لا تكون سهلة على الإطلاق وخارج التوقعات بشكل تام.

وتابع مدرب نادي الزمالك الأسبق: "الفريقان يرغبان في تحقيق الفوز وستكون صعبة ومعقدة، هي مباراة مليئة بالإثارة، خاصةً أنهم يضموا أفضل العناصر في الكرة المصرية".

وأضاف فينجادا: "أهم لاعب في كل فريق هو روح الفريق، ولكن محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي في الأهلي الأبرز، وفي الزمالك إمام عاشور وزيزو، والجميع لديه القدرة في إيجاد الحلول لفريقه".

وأشار نيلو فينجادا، إلى أن أول مباراة له ضد الأهلي كانت في مباراة السوبر المصري وخسرها بركلات الترجيح، ولكن تعد هي الأقوى في كل مباريات القمة التي أدرتها، وبعدها نجحنا في صناعة موسم تاريخي بتحقيق الدوري، ووقتها فزنا على الأهلي وحققنا اللقب بدون أي هزيمة، وصنعنا فريق قوي للغاية، كنت أملك لاعبين رائعين مثل حازم إمام ومدحت عبدالهادي الذي أراه أقوى مدافع بالكرة المصرية".

واختتم: "أتوقع أن تكون المباراة مُثيرة، ولكن في هذا الوقت الحالي، هو أن الأهلي المرشح الأقوى لتحقيق الفوز، خاصةً مع النتائج الأخيرة للفريقين، وتفوق الأحمر في كل شئ، والهزيمة بالنسبة للزمالك، ستجعل الموسم أكثر صعوبة على النادي، وأتوقع أن يفوز الأحمر".