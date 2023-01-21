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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

صدى البلد

دشن جمهور النادي الأهلي، هاشتاج دعم الفريق قبل لقاء القمة المنتظر أمام نظيره الزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة الأكبر محليًا.

وتفاعل جمهور القلعة الحمراء عبر “تويتر” مع هاشتاج “قمة الحسم يا أهلي”، مشجعين فريقهم للفوز والبقاء على صدارة الدوري.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك فى القمة 125 بالدوري والقنوات الناقلة

 ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاءً، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.

فيما يدخل  الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، فاز 7 مرات، وتعادل 5 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

وتنطلق أحداث مباراة  الأهلي والزمالك في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتُذاع أحداث المباراة المرتقبة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، 2.

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قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

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