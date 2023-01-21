قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

دشن جمهور النادي الأهلي، هاشتاج دعم الفريق قبل لقاء القمة المنتظر أمام نظيره الزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة الأكبر محليًا.

وتفاعل جمهور القلعة الحمراء عبر “تويتر” مع هاشتاج “قمة الحسم يا أهلي”، مشجعين فريقهم للفوز والبقاء على صدارة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاءً، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.

فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، فاز 7 مرات، وتعادل 5 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتُذاع أحداث المباراة المرتقبة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، 2.