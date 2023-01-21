عقب تطوعه للدفاع عن قاتل مشرفة بورسعيد|البلتاجى يطعن على الحكم لهذه الأسباب

فجر عبده البلتاجى المحامى ، عقب تطوعه للدفاع عن الحدث حسين محمد، قاتل داليا الحوشي مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع نجلتها نورهان خليل مفاجأة، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الاحداث والتى اقرت خلال جلستها المنعقدة يوم 15 يناير الماضى إيداعه مؤسسة رعاية.

وأكد محامى قاتل والدة عشيقته مشرفة عمال بورسعيد، تقدمه بطعن على الحكم الى المستشار المحامى العام لنيابات بورسعيد دافعا ببطلان أجراءات المحاكمة للحدث لحضور المجنى عليه لانه يتعلق بالنظام العام .

وأوضح عبد الله البلتاجى محامى قاتل والدة عشيقته مشرفة عمال بورسعيد قبول المحكمة الطعن وتحديد جلسة 31 يناير الجارى للنظر مشدد على ان هذا السبب سيكون دافع اساسى لالغاء الحكم على المتهم القاتل .

كان محمد صفا محامى المجنى عليها ممشرفة عمال بورسعيد حضر جلسة الحكم على الحدث المتهم بقتل جارته حسين محمد بالاشتراك مع نجلتها نورهان خليل ودفع بعدم صحة سن القاتل مقدم مايفيد اثباته بدعوة نسب لوالده محمد فهمى محمد خلف ووالدته سميرة أحمد محمود عوض بناء على قضية حملت رقم 2526\لسنة 2016 محكمة الاسرة وهو مالم تأخذ به المحكمة واصدرت حكمها على المتهم بناء على سنه المثبت بالرقم القومى .

كانت جلسة محاكمة المتهم بقتل جارته مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع نجلتها شهدت تنحى مينا نصر، محامي االمتهم.

وأكد مينا نصر المحامى، أن قرار تنحيه جاء بعد إطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

كما شهدت الجلسة تطوع المحامى عبد الله البلتاجى للدفاع عن المتهم بدعوى اكمال الشكل القانونى للمحاكمة وتقديم الدفوع القانونية .

وخلال الجلسة دفع المحامى المتطوع خلال مرافعته بوقوع الجرم كاملا على نجلة المجنى عليها ووصفها بالشيطانه لسيطرتها وفق ادعاءه على الحدث المتهم الذى يصغرها ب 6 سنوات ولتفكيرها في التخلص من والدتها واقناع المتهم الحدث بمشاركتها في تنفيذ الجريمة وتسهيلها له دخول المنزل وقتما كانت والدتها تخلد للنوم لينفذ معها جريمتهما .

جدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، انعقدت بجلسة السبت 14 يناير المنقضى وقررت بأجماع الاراء بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.