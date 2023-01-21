عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين بورسعيد يشدد على مراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار

صورة ارشيفية لحملات
صورة ارشيفية لحملات بورسعيد التموينية

شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على إحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من عدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر.

ووجه ثابت بتشديد ادارات تموين بورسعيد حملاتها على الاسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع بشكل واضح .

ضبط حلوانى شهير في بورسعيد استولى على سكر تموينى مدعم خلال حملة تموينية

نورهان ضربت أمها بالشاكوش مرتين..عشيق فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل مثيرة في اعترافاته

وأكد وكيل تموين بورسعيد من تمكن رجال إدارة الرقابة التموينية بالمديرية خلال حملة ضمت كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع  الرقابة التجارية ورئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى من تحرير 51 محضر تموينى من بينها محال تقوم ببيع سلع أكثر من السعر الرسمى ومحال لم تقم بالإعلان عن الأسعار خلال يومين.

وكشف وكيل وزارة التموين في بورسعيد نجاح الحملة المشتركة في تحرير  (20) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية  و(10) محاضر شهادات صحية بالاضافة الى  (4) محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن مواد غذائية.

وكشف ثابت عن تحرير حملة تموين بورسعيد ل ( 7 ) محاضر نقص وزن رغيف الخبز   و (  5 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها بالاضافة الى (  3 ) تقارير إثبات حالة عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .

 

وشدد وكيل تموين بورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد أخبار تموين بورسعيد الطب البيطري محافظة بورسعيد مواد غذائية الرقابة التموينية الرقابة على الاسواق السلع والمواد الغذائية تموين بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

ترشيحاتنا

الطرد في هذا الموعد .. زيادة الإيجار القديم 15% باستثناء تلك الحالات

غير مأهول..انهيار عقار من طابقين دون خسائر في الارواح بامبابة

طيبة وجدعنة وكرم|قصة الحاجة انتصار.. لم تنجب فتبرعت بكل ممتلكاتها لأهل قريتها

وزير الرياضة يستهل جولته بالقاهرة بافتتاح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة

بعد تداول امتحانات الإعدادية عبر تليجرام.. عقوبات قاسية لأصحاب دعوات «صور وابعت»

قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش والترتر.. روبي تثير ضجة بأنوثتها| شاهد

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

فيديو

رشا نحاس تطلق ألبومها الجديد «أمرات» ودويتو مع دينا الوديدى

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ