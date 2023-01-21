وكيل تموين بورسعيد يشدد على مراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار

شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على إحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من عدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر.

ووجه ثابت بتشديد ادارات تموين بورسعيد حملاتها على الاسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع بشكل واضح .

وأكد وكيل تموين بورسعيد من تمكن رجال إدارة الرقابة التموينية بالمديرية خلال حملة ضمت كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع الرقابة التجارية ورئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى من تحرير 51 محضر تموينى من بينها محال تقوم ببيع سلع أكثر من السعر الرسمى ومحال لم تقم بالإعلان عن الأسعار خلال يومين.

وكشف وكيل وزارة التموين في بورسعيد نجاح الحملة المشتركة في تحرير (20) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و(10) محاضر شهادات صحية بالاضافة الى (4) محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن مواد غذائية.

وكشف ثابت عن تحرير حملة تموين بورسعيد ل ( 7 ) محاضر نقص وزن رغيف الخبز و ( 5 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها بالاضافة الى ( 3 ) تقارير إثبات حالة عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .

وشدد وكيل تموين بورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.