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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل الثقافة للجميع تنطلق من إقليم القناة وسيناء لدار رعاية مسنين بورسعيد

من بورسعيد إلى السويس
من بورسعيد إلى السويس مرورا بالإسماعيلية لطلاق قوافل الثقافة

انطلقت من إقليم القناة وسيناء الثقافي قافلة الثقافة للجميع التى بدأت اولى فعالياتها من دار رعاية المسنين بمحافظة بورسعيد.


وأكد الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى القافلة جاءت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والتى تنتهج اجندة ثقافية تهتم بجميع طوائف وفئات الاسرة المصرية دون التقيد بمركزية الثقافة فى العاصمة أو المدن الحضرية بل الذهاب بالمنح الثقافى إلى أقصى أطراف الوطن فى تفعيل لمبدأ لامركزية الثقافة كما تولى رعاية قصوى بالفئات المحرومة ثقافيا تنفيذا لمبدا العدالة الثقافية.


وأضاف رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى أن قافلة مسنين بورسعيد تسعى ضمن باقة اهداف من نشر الثقافة بقيمها الجميلة والهادفة واعادة عدة مبادىء للشخصية المصرية اولها احترام وتقدير الكبير ورد الجميل لمن قدموا رسالتهم تجاه الأسرة المصرية. 

ولفت رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى إلى استمرار قافلة الثقافة للجميع فى تقديم الخدمة الثقافية الى جميع دور رعاية المسنين فى محافظات القناة وسيناء .

وأشار الكاتب محمد نبيل إلى انطلاق أول قافلة تحت عنوان (الثقافة للجميع) من رئاسة إقليم القناة وسيناء الثقافي ،بفعاليات المسرح المتنقل والتي تتضمن برنامج كامل من الانشطة الفنية  والادبية وذلك بنادى رواد رمسيس للمسنين بمحافظة بورسعيد أولي حفلات المسرح المتنقل في حضور عدد كبير من رواد الجمعية من المسنين .

 

كما صرح الكاتب محمد نبيل بأن القافلة تستهدف الأطفال الأيتام وذوي الهمم أولا لأن لهم كل الحق فى التمتع بالمنتج الثقافى وثانيا لاكتشاف المواهب الفنية والادبية لديهم ورعايتها وتقديمهم للمجتمع والمستقبل، كما يجب الاهتمام ثقافياً وفنياً بالمواطنين من كبار السن حتى يستطيع المسنين إستغلال أوقات فراغهم بإعتباره جانب  هام من جوانب سلامة الناحية النفسية للمسنين ورد الجميل لهم بالإضافة إلي بث روح الحب والتفاؤل وتكريما لمسيرتهم ولعطائهم.
 

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وأشار إلى أن القافلة انطلقت من محافظة بورسعيد. لتمر بالإسماعيليه وتنتهي في السويس ثم تعود دورتها الثانية والثالثة باستمرار بالتوازي مع قوافل سيناء الثقافية لتحقيق مبدا الثقافة للجميع.

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