لو هتشوف القمة على القهوة.. الأرصاد للمواطنين: خد جاكيت معاك الليلة صقيع

حالة الطقس.. عادة ما يحرص الكثيرون من مشجعي كرة القدم، المترقبين الليلة، لمباراة القمة 125 التي تجمع الأهلى والزمالك، على متابعة أحداث المباراة خارج المنزل سواء على المقاهي أو النوادي والكافيهات.

هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة الطقس خلال ساعات المساء، وخاصة الساعات المتأخرة من الليلة، حيث تكون الاجواء شديدة البرودة على مختلف أنحاء البلاد، وقد تصل لحد الصقيع على مناطق أخرى.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، شهدت أجواء باردة في الصباح الباكر، ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وشهد طقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، مناطق أقصى غرب البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بينما تنعدم فرص الأمطار خلال الطقس غدا على كافة أنحاء البلاد.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، دائما بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والجواكت الشتوية خلال هذه الأجواء من السنة وتحديدًا خلال ساعات الليل للمتواجدين بالخارج، نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجة