الأهلي في الصدارة والزمالك رابعاً.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، لمتابعة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، في القمة 125 في الدوري المصري الممتاز.

ويتجدد الصدام بين فيريرا وكولر مدربي الأهلي والزمالك للمرة الثانية بعدما اقتنص السويسري لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) بالإمارات.

ويبحث الزمالك "حامل اللقب" عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الجدول بـ31 نقطة.

فيما يدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعدما تخطى عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر (3-1)، وتحسن نتائج الفريق بالدوري بعد الفوز على بيراميدز (3-0) ثم التغلب على إنبي (2-0) والتعادل مع المصري (0-0).

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري قبل لقاء القمة اليوم :

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 31 نقطة.

2- فيوتشر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 22 نقطة

7- غزل المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة

8- المصري في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

9- أسوان في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

11- سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

12- طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

13- فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

14- الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقاط.

15- البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

16- حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

17- إنبي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

18- الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.