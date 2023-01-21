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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية في ديرمواس بالمنيا

جلسة تشاورية لاستعراض
جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب المنيا استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الوحدة المحلية بحضور عامر طه، رئيس المركز، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. 

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تناولت الجلسة الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لجميع فئات المواطنين.

وشهدت فعاليات الجلسة، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.

وأشاد المواطنون بجهود الدولة لتقديم الخدمات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والحرص الدائم على التواصل مع مختلف فئات المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.

 

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