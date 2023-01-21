تعليم بني سويف : إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية



صرح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأنه تم اكتشاف قيام إحدى المعلمات ( ن . أ ) تقوم بأعمال الملاحظة بلجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بتصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية وإرساله عبر تقنية الواتس اب إلى بعض أولياء الأمور ، وقد تم ضبط التليفون المحمول وبه المحادثات والمراسلات مع أولياء الأمور وتم التحفظ عليه.

وعلى الفور تم الغاء انتدابها وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية .

وشدد وكيل وزارة التعليم ببني سويف على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بكل حزم بشأن حالات الغش ، خاصة مثل تلك الأعمال غير المقبولة التي تضر بمصلحة طلابنا ، والمنظومة التعليمية