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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف : إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف


صرح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة  بني سويف بأنه تم اكتشاف قيام إحدى المعلمات ( ن . أ  )  تقوم بأعمال الملاحظة بلجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بتصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية وإرساله عبر تقنية الواتس اب إلى بعض أولياء الأمور ، وقد تم ضبط التليفون المحمول وبه المحادثات والمراسلات مع أولياء الأمور وتم التحفظ عليه.

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وعلى الفور تم الغاء انتدابها وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية .

 وشدد وكيل وزارة التعليم ببني سويف على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بكل حزم  بشأن حالات الغش  ، خاصة مثل تلك الأعمال غير المقبولة التي تضر بمصلحة طلابنا ، والمنظومة التعليمية

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