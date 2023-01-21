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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللحمة البلدي بـ130 ‏جنيها.. افتتاح معرض أهلا رمضان في 3 مدن بالقليوبية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور  محمد عطية الفيومى - عضو مجلس النواب - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم السبت 21 يناير 2023، معرض «أهلا رمضان»، بمدن الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية. 


 

ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

اللحوم بـ 130 والأرز بـ 14.5.. أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

إقامة 7 معارض أهلا رمضان في قرى مركز ديرمواس بالمنيا

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعارض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصريةhttps://www.elbalad.news/5591297، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

 

فقد أشار  المحافظ إلى أن أسعار الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيه للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنية للكيلو، والأرز السائب ب 12 ‏جنية للكيلو ، والدقيق 15 جنيه،  ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيه واللحمة البلدي 130 ‏جنيه.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، منذ انطلاقها حتي الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. 

 

وأوضح  رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

 

وأشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد  أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

 

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتي تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

اللواء عبد الحميد الهجان الغرفة التجارية بالقليوبية اهلا رمضان وزارة التجارة والصناعة وزارة التموين والتجارة الداخلية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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