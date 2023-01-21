بداية من 9 آلاف دينار.. 5 سيارات سيدان رياضية في الكويت

يحتوي السوق الكويتي على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من االفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، أو الهاتشباك، أو فئة السيدان الرياضية، وإلى جانب التجهيزات الداخلية والتقنيات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

1 - كيا K8 2023

تستمد السيارة كيا K8 2023 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، وعزم دوران 359 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تقدم السيارة كيا K8 2023 بسعر يبدأ من 10.200 دينار حتى 14.250 دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

2 - مرسيدس CLE-CLASS 2023

تحتوي السيارة مرسيدس CLE-CLASS 2023 على محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 211 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، بالاضاف إلى محرك اخر يستطيع ضخ 421 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تتراوح بين 6.5 و 4 ثواني بحسب القدرات الفنية.

تبدأ اسعار السيارة مرسيدس CLE-CLASS 2023 من 13 ألف دينار إلى 20 الف دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

3 - نيسان ماكسيما 2023

يمكن للسيارة نيسان ماكسيما 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمينة تقدر بـ 6.4 ثانية، حيث دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يضخ 300 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر.

تتراوح اسعار السيارة نيسان ماكسيما 2023 بين 9 الاف دينار و 12 الف دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

4 - هيونداي ازيرا 2023

تمتلك السيارة هيونداي ازيرا 2023 محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 286 حصانا، و 338 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة هيونداي ازيرا 2023 بقيمة سعرية قدرها 10.750 دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

5 - بي ام دبليو M3 2023

حصلت السيارة بي ام دبليو M3 2023 على محرك 3000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، يضخ قوة قدرها 450 حصانا، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4 ثواني.

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو M3 2023 في السوق الكويتي نحو 41 الف دينار.