عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 9 آلاف دينار.. 5 سيارات سيدان رياضية في الكويت

5 سيارات سيدان رياضية
5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

يحتوي السوق الكويتي على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من االفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، أو الهاتشباك، أو فئة السيدان الرياضية، وإلى جانب التجهيزات الداخلية والتقنيات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

5 سيارات كوبيه موديل 2023 في السعودية.. صور

ارتفاع جديد في أسعار تويوتا وأوبل وسكودا.. 5 سيارات زادت خلال يناير

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

1 - كيا K8 2023 

تستمد السيارة كيا K8 2023 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، وعزم دوران 359 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

تقدم السيارة كيا K8 2023 بسعر يبدأ من 10.200 دينار حتى 14.250 دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

2 - مرسيدس CLE-CLASS 2023 

 

تحتوي السيارة مرسيدس CLE-CLASS 2023 على محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 211 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، بالاضاف إلى محرك اخر يستطيع ضخ 421 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تتراوح بين 6.5 و 4 ثواني بحسب القدرات الفنية.

 

تبدأ اسعار السيارة مرسيدس CLE-CLASS 2023 من 13 ألف دينار إلى 20 الف دينار.

 

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

3 - نيسان ماكسيما 2023 

 

يمكن للسيارة نيسان ماكسيما 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمينة تقدر بـ 6.4 ثانية، حيث دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يضخ 300 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر.

 

تتراوح اسعار السيارة نيسان ماكسيما 2023 بين 9 الاف دينار و 12 الف دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

4 - هيونداي ازيرا 2023 

 

 

تمتلك السيارة هيونداي ازيرا 2023 محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 286 حصانا، و 338 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة هيونداي ازيرا 2023 بقيمة سعرية قدرها 10.750 دينار.

5 سيارات سيدان رياضية موديل 2023 في الكويت

5 -  بي ام دبليو M3 2023 

 

حصلت السيارة بي ام دبليو M3 2023 على محرك 3000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، يضخ قوة قدرها 450 حصانا، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4 ثواني.

 

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو M3 2023 في السوق الكويتي نحو 41 الف دينار.

السوق الكويتي السيدان الرياضية 5 سيارات موديل 2023 الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

الشمس والقمر وجها لوجه | ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد

إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

موضوعات متعلقة

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

بورصة السيارات | زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بيستون B70 .. صور

أسعار تويوتا كورولا 2023 في الإمارات .. صور

زادت 100 ألف جنيه.. سعر سكودا سوبيرب في مصر

زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بيستون T77 Pro .. تفاصيل

بورصة السيارات| زيادة 41 ألف جنيه في سعر بايك X3 الجديدة .. صور

أرخص 5 سيارات هاتشباك في المغرب.. تبدأ من 114 ألف درهم

سعر ام جي 6 بعد زيادة وصلت لـ 60 الف جنيه .. صور

ترشيحاتنا

البروفيسور خارج نطاق الخدمة.. غموض موقف فيريرا في الزمالك بعد هدفيّ الأهلي

بعد إحراق المصحف بالسويد.. بيان شديد اللهجة من البحرين: جرّموا التطرف والكراهية

جماهير الزمالك تهاجم محمود كهربا ورد فعل مفاجىء من اللاعب .. فيديو

احذر النصب على السوشيال .. خبير يقدم طرق الحماية | فيديو

يلبّي نبوءة كهربا | محمد شريف يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي أمام الزمالك

قبل انطلاقه.. تعرف على خطوط المواصلات لـ معرض الكتاب والتسهيلات المُقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

شبه الطاووس.. بوسي شلبي تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

نطت في الميه بأعجوبة.. أماني بطلة منيا القمح تنقذ سيدتين و4 أطفال|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ