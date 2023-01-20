ارتفاع جديد في أسعار تويوتا وأوبل وسكودا.. 5 سيارات زادت خلال يناير

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغيرات السعرية للعديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية اوبل موكا التي ارتفعت اسعارها نحو 100 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 التي تنتمي لعائلة الـ SUV، حيث شهدت زيادة سعرية بلغت 150 الف جنيه.

وارتفعت اسعار السيارة سكودا كاروك نسبة تتراوح بين 60 الف و 200 الف جنيه، بالاضافة إلى النسخة ام جي 5 التي تنتمي إلى فئة السيدان حيث بلغت زيادتها نحو 40 الف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية هافال H6 التي شهدت زيادة تراوحت بين 35 و 50 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار 5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023

1 – اوبل موكا

يمكن للسيارة وبل موكا الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، حيث دعمت بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية قدرها 130 حصانا.

الفئة الاولى بقيمة قدرها 859.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 899.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023

2 - تويوتا فورتشنر

جاءت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع عزم دوران 245 نيوتن/متر، كما تضم السيارة محرك من 6 اسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج 234 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/متر.

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و740 ألف جنيه بدلاً من مليون و590 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و890 ألف جنيه بدلاً من مليون و740 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و840 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023

3 - سكودا كاروك

دعمت السيارة سكودا كاروك بمحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة قدرها 150 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة تستغرق 8.8 ثانية.

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و50 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و275 ألف جنيه بدلاً مليون و75 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023

4 - ام جي 5

تتسارع السيارة ام جي 5 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

الفئة الاولى ارتفعت من 460 ألف جنيه إلى 499.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ارتفعت من 490 ألف جنيه إلى 529.990 ألف جنيه.

الفئة الثالة ارتفاعت من 515 ألف جنيه إلى 559.990 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر يناير 2023

5 - هافال H6

حصلت السيارة هافال H6 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة قدرها 152 حصانا، وعزم دوران 233 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات طراز DSG.

الفئة الاولى ارتفعت من 825 ألف جنيه إلى 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية ارتفعت من 875 الف جنيه إلى 915 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ارتفعت من 925 ألف جنيه إلى 950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ارتفعت من 975 ألف جنيه إلى مليون و 25 الف جنيه.