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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023 .. تفاصيل

5 سيارات جديدة ارتفعت
5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

شهدت بداية العام الجاري 2023 زيادة سعرية لعدد كبير من الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، مثل السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها نحو 95.500 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة سكودا اوكتافيا والتي شهدت زيادة تتراوح بين 80 الف و 100 الف جنيه.

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وارتفعت اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بنسبة تتراوح بين 245 الف و 255 الف جنيه، بينما شهدت السيارة شيري تيجو 7 زيادة سعرية تصل إلى 41 الف جنيه، بالاضافة إلى النسخة اوبل كورسا من عائلة الهاتشباك، والتي جاءت بزيادة بلغت 80 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار تلك الطرازات بعد زيادات شهر يناير 2023.

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

1 - شيفروليه اوبترا 2023 

 

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات بتقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 110 حصانا، وعزم دوران 147 نيوتن/متر.

 

اسعار السيارة شيفروليه اوبترا 2023 

 

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية بلغت 454 ألف جنيه بدلاً من 358.500 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

2 - سكودا اوكتافيا 2022

 

زودت السيارة سكودا اوكتافيا بمحرك 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 245 حصانا، وعزم دوران 370 نيوتن/متر.

 

اسعار السيارة سكودا اوكتافيا

 

الفئة الاولى سكودا اوكتافيا بقيمة قدرها 980 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سكودا اوكتافيا بقيمة قدرها مليون و100 الف بدلاً من مليون جنيه.

الفئة الثالثة سكودا اوكتافيا بقيمة قدرها ليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سكودا اوكتافيا بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

3 - شيفروليه كابتيفا 2022

 

تتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز CVT.

 

اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 824.990 ألف جنيه بدلاً من 579.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 844.990 ألف جنيه بدلاً من 599.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 894.990 ألف جنيه بدلاً من 639.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 914.990 ألف جنيه بدلاً من 659.990 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

4 - شيري تيجو 7 2023 

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 2023 على محرك 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات "دفع امامي"، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

 

اسعار السيارة شيري تيجو 7 2023 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 590 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 640 ألف جنيه بدلاً من 599 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023

5 - اوبل كورسا 2023 

 

تعتمد السيارة اوبل كورسا موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، يتمكن من ضخ 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 

اسعار السيارة اوبل كورسا 2023 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 679.990 ألف جنيه بدلاً من 599.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 719.990 ألف جنيه بدلاً من 639.990 ألف جنيه.

تقنية الفيديو زيادات يناير زيادات شهر يناير زيادات شهر يناير 2023

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