عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات فاخرة للشراء من السعودية | صور

صدى البلد

يضم السوقي السعودي أسطولاً فاخراً من السيارات، والتي تأتي من علامات تجارية عريقة مثل مرسيدس وكاديلاك ولكزس وإنفينيتي واودي.

7 آلاف ريال.. أشهر 5 سيارات سيدان في سلطنة عمان | صور

ضد المطبات .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر مفاجأة

انفينيتي Q60 موديل 2022 

انفينيتي Q60 موديل 2022 

حصلت السيارة انفينيتي Q60 موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة انفينيتي Q60 موديل 2022 

الفئة الأولى LUXE بسعر 215,900 ريال.

الفئة الثانية LUXE BLACK بسعر 219,900 ريال.

 

مرسيدس SLC موديل 2022 

مرسيدس SLC موديل 2022 

تأتي السيارة مرسيدس SLC موديل 2022 محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 367 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

كما تتوفر بنسخة آخرى ذات محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 184 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة مرسيدس SLC موديل 2022 

الفئة الأولى بسعر 214,500 ريال

الفئة الثانية بسعر 236,500 ريال

الفئة الثالثة AMG بسعر 284,600 ريال

أودي A6 موديل 2023

أودي A6 موديل 2022 

جاءت السيارة أودي A6 موديل 2022 بمحرك سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 245 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

 

سعر أودي  A6 موديل 2022 :

يبلغ سعر السيارة أودي A6  موديل 2023 نحو 200,000 ريال.

لكزس IS موديل 2023

لكزس IS موديل 2022 

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 بخيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول رباعي  الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، موجه بنظام دفع خلفي.

ويأتي المحرك الثاني بـ 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، يضخ قوة كبيرة تصل الى 311 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

 

أسعار لكزس IS موديل 2022 

الفئة الأولى IS 300 AA Elegant بسعر 181,125 ريال.

الفئة الثانية IS 300 BB Excellence بسعر 203,320 ريال.

الفئة الثالثة IS 350 CC Elite بسعر 210,450 ريال .

الفئة الرابعة IS 350 F Sportبسعر 240,350 ريال.

 

كاديلاك CT5 موديل 2022

كاديلاك CT5 موديل 2022

تعتمد السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 237 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر.

 

سعر السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022

الفئة الأولى LUXURY بسعر 183,885 ريال.

الفئة الثانية SPORT بسعر 235,635 ريال.

 

 

 

 

 

 

إنفينيتي أودي مرسيدس لكزس كاديلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

موضوعات متعلقة

شيفروليه تستعرض مواصفات كورفيت E-Ray الهجينة | فيديو

بقوة 3300 حصان.. تعديلات خارقة لـ دودج فايبر تعادل 5 سيارات ماكلارين

7 آلاف ريال.. أشهر 5 سيارات سيدان في سلطنة عمان | صور

ضد المطبات .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر مفاجأة

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا روميون موديل 2023

زيادة 50 ألف جنيه في أسعار فورد فوكاس 2023 | صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج في سوق المستعمل | صور

قوة غير مسبوقة.. شيفروليه تقدم كورفيت الجديدة بمحرك هجين ونظام دفع رباعي

ترشيحاتنا

اشتراك تويتر بـ 84 دولارًا.. تغييرات جديدة تصل خدمة Twitter Blue

بعد تحديد 26 يناير.. 10 معلومات هامة عن حقوق الموظفين في الإجازات

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19 يناير 2023

ضربة موجعة| تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك

الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر إلى أوكرانيا لضرب القرم.. تفاصيل

رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير| أبرز عناوين صباح البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

في عيد ميلادها.. تعرف على سر أناقة إطلالات أنغام

لا تتجاهله .. ألم الجانب الأيمن مؤشر كارثي لهذا النوع من السرطان

مصممة أزياء روسية تكشف عن طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ