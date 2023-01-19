أشهر 5 سيارات فاخرة للشراء من السعودية | صور

يضم السوقي السعودي أسطولاً فاخراً من السيارات، والتي تأتي من علامات تجارية عريقة مثل مرسيدس وكاديلاك ولكزس وإنفينيتي واودي.

انفينيتي Q60 موديل 2022

انفينيتي Q60 موديل 2022

حصلت السيارة انفينيتي Q60 موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة انفينيتي Q60 موديل 2022

الفئة الأولى LUXE بسعر 215,900 ريال.

الفئة الثانية LUXE BLACK بسعر 219,900 ريال.

مرسيدس SLC موديل 2022

مرسيدس SLC موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس SLC موديل 2022 محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 367 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

كما تتوفر بنسخة آخرى ذات محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 184 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة مرسيدس SLC موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 214,500 ريال

الفئة الثانية بسعر 236,500 ريال

الفئة الثالثة AMG بسعر 284,600 ريال

أودي A6 موديل 2023

أودي A6 موديل 2022

جاءت السيارة أودي A6 موديل 2022 بمحرك سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 245 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة.

سعر أودي A6 موديل 2022 :

يبلغ سعر السيارة أودي A6 موديل 2023 نحو 200,000 ريال.

لكزس IS موديل 2023

لكزس IS موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 بخيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، موجه بنظام دفع خلفي.

ويأتي المحرك الثاني بـ 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، يضخ قوة كبيرة تصل الى 311 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

أسعار لكزس IS موديل 2022

الفئة الأولى IS 300 AA Elegant بسعر 181,125 ريال.

الفئة الثانية IS 300 BB Excellence بسعر 203,320 ريال.

الفئة الثالثة IS 350 CC Elite بسعر 210,450 ريال .

الفئة الرابعة IS 350 F Sportبسعر 240,350 ريال.

كاديلاك CT5 موديل 2022

كاديلاك CT5 موديل 2022

تعتمد السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 237 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر.

سعر السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022

الفئة الأولى LUXURY بسعر 183,885 ريال.

الفئة الثانية SPORT بسعر 235,635 ريال.