ضد المطبات .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر مفاجأة

يشهد السوق المصري تنافساً كبيراً بين العديد من العلامات التجارية العالمية في فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تتميز بارتفاعها عن الأرض، بالإضافة للعديد من وسائل الراحة والرفاهية.

رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل 2022

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2022 بقوة تصل الى 115 حصانا، بسعة تصل الى 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات CVTاوتوماتيك، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 12 ثانية.

سعر رينو داستر موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 444,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 505,000 جنيه

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

تنتقل السرعة إلى عجلات السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية.

سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

يبلغ سعرها في نحو 469,900 جنيه

نيسان قشقاي موديل 2022

نيسان قشقاي موديل 2022

تعتمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 4 سلندر تيربو، سعة 1300 سي سي، ينتج 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعر السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 579,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 584,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 614,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 619,000 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 654,000 جنيه

الفئة السادسة بسعر 659,000 جنيه

بيجو 3008 موديل 2022

بيجو 3008 موديل 2022

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي، و يبلغ متوسط معدل استهلاكها للوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار بيجو 3008 موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 729,990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 779,990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 854,990 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 859,990 الف جنيه.

سيات تراكو موديل 2022

سيات تراكو موديل 2022

وحصلت السيارة سيات تاراكو موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

سعر سيات تراكو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 1,150,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه