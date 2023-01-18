عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ضد المطبات .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر مفاجأة

صدى البلد

يشهد السوق المصري تنافساً كبيراً بين العديد من العلامات التجارية العالمية في فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تتميز بارتفاعها عن الأرض، بالإضافة للعديد من وسائل الراحة والرفاهية.

أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور

بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور

رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل 2022

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2022 بقوة تصل الى 115 حصانا، بسعة تصل الى 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات CVTاوتوماتيك، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 12 ثانية.

 

سعر رينو داستر موديل 2022       

الفئة الأولى بسعر 444,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 505,000 جنيه

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

تنتقل السرعة إلى عجلات السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية.

 

سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

يبلغ سعرها في نحو 469,900 جنيه

 

نيسان قشقاي موديل 2022

نيسان قشقاي موديل 2022

تعتمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 4 سلندر تيربو، سعة 1300 سي سي، ينتج 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

سعر السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 579,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 584,000 جنيه       

الفئة الثالثة بسعر 614,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 619,000 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 654,000 جنيه

الفئة السادسة بسعر 659,000 جنيه

 

بيجو 3008 موديل 2022

بيجو 3008 موديل 2022

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي، و يبلغ متوسط معدل استهلاكها للوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار بيجو 3008 موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 729,990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 779,990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 854,990 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 859,990 الف جنيه.

سيات تراكو موديل 2022            

سيات تراكو موديل 2022            

وحصلت السيارة سيات تاراكو موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

سعر سيات تراكو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 1,150,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه

الكروس اوفر كروس اوفر نيسان قشقاي قشقاي سوزوكي نيسان بيجو سيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

موضوعات متعلقة

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا روميون موديل 2023

زيادة 50 ألف جنيه في أسعار فورد فوكاس 2023 | صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج في سوق المستعمل | صور

قوة غير مسبوقة.. شيفروليه تقدم كورفيت الجديدة بمحرك هجين ونظام دفع رباعي

مرسيدس تبدأ تسليم السيارة الأقوى في تاريخها | صور

إنتاج 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور

بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور

ترشيحاتنا

التموين : تحرّك رسمي من الدولة لاستقرار سعر الأرز | فيديو

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

في كل منزل | صلاحية مهمة تمنحها التموين لكل مواطن ..فيديو

كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

اتضحك عليه.. القصة الكاملة لتورط لاعب الإسماعيلي مع شركة مراهنات محظورة

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

فيديو

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ