حبس شخص بتهمة النصب على المواطنين وانتحال صفة موظف حكومي بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظف حكومي.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة موظف حكومي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.