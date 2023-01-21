محافظ الفيوم يشكل لجنة لمعاينة مقبرة حمير محمية وادى الريان

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للانتقال لمعاينة المقبرة التى تضم العشرات من الهياكل العظمية وجثث كاملة لحمير منزوعة الجلد ، والتي عثر عليها أهالي مركز يوسف الصديق ، فى الصحراء بالقرب من شلالات وادى الريان .

تضم اللجنة وكيل وزارة الطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام وحماية البيئة ومديرية الصحة ، وذلك لمعاينة مقبرة الحمير، واعداد تقرير عاجل عن الهياكل العظمية .

وتعتبر الواقعة الثالثة على التوالى ، التى يعثر فيها أهالى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم على مقبرة تضم بعض الهياكل العظمية بمنطقة محمية وادى الريان ، قام بعض المجهولين بذبحها وسلخ جلودها .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بعثور الاهالى على مقبرة بها عددا من الهياكل العظمية لمجموعة من الحمير مذبوحة وملقاه فى صحراء وادى الريان ، بعد قيام مجهولين بسلخها والحصول على جلودها .

انتقلت أجهزة الأمن ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى مكان المقبرة التى يوجد بها الهياكل العظمية، وتم بالفعل العثور على أعداد كثيرة من الحمير المذبوحة ومنزوع جلودها واحشائها .

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة مركز أبشواى التى تولت التحقيق .

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