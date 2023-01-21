ماس (كهرباء) في ميت عقبة.. ثلاثية الأهلي تطيح بالبروفسير وخالد جلال يقترب من خلافته.. وهدايا الخطيب تنهال على لاعبي المارد

صدمة جديدة في الزمالك عقب ثلاثية الأهلي

3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

رد فعل مثير لـ فيريرا تجاه كولر بعد ثلاثية الأهلي

جماهير الزمالك تهاجم محمود كهربا

شهدت القمة 125 التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك ”، تفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في ليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا .

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة التي باتت على اتخاذ العديد من الإجراءات النارية من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور والتي تشهد أولي قراراتها رحيل المدير الفني للزمالك فيريرا .

ونرصد لكم كافة الأجواء والقرارات التي تم حسمها عقب انتهاء القمة 125 بين قطبي الكرة المصرية .

الأهلي يضرب عصفورين بحجر أمام الزمالك

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصفورين بحجر واحد، بعد ما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

رحيل فيريرا قرار متوقع لإدارة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

وعلق الاعلامي أحمد شوبير علي استمرار فريرا مع الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي .

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" بعد قليل رحيل فيريرا .. قرار متوقع لإدارة الزمالك ".

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي

ودعا المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إلي إجتماع طارئ الساعة 11 مساء لبحث مصير فيريرا.

جماهير الزمالك تهاجم محمود كهربا ورد فعل مفاجىء من اللاعب

وهاجمت جماهير نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى قبل إنطلاق مباراة الأهلى الزمالك المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ورفض كهربا الرد على الجماهير وواصل عملية الإحماء ومن ثم المباراة بهدوء حتى نجح فى احراز الهدف الأول لفريقه .

رد فعل صادم من جمهور الزمالك بعد ثلاثية الأهلي

وغادرت جماهير الزمالك المتواجدة بإستاد القاهرة بعد تسجيل محمد شريف الهدف الثالث في شباك الزمالك خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم تنتظر جماهير الزمالك انتهاء المباراة ولكن حرصت على مغادرة ملعب اللقاء مبكرا بعد الهزيمة بثلاثية من النادي الأهلي وسط هتافات جماهير الأحمر “ واحد اتين جمهور الزمالك فين”.,

رد فعل مثير لـ فيريرا تجاه كولر بعد ثلاثية الأهلي

وحرص البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على مصافحة وتهنئة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب المباراة.

إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

وتواصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع فريق الكرة بالنادي بعد الفوز العريض على الزمالك في مباراة القمة «125»، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسبما كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة ، أن محمود الخطيب أثنى على أداء لاعبي النادي الأهلي، وأكد لهم أنه كان يثق في تحقيق الفوز على الزمالك.

وأكد الخطيب في حديثه مع اللاعبين، عقب المباراة أن هناك مكافآت استثنائية للفريق بأكمله بعد الفوز الكبير على الزمالك والانفراد بصدارة الدوري.