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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ساخر من سيد عبدالحفيظ بعد ثلاثية الأهلي أمام الزمالك

كولر وعبد الحفيظ
كولر وعبد الحفيظ

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على فوز فريقه أمام الزمالك، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي فاز على الزمالك، بثلاثية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "فوز الأهلي اليوم هو أكبر رد على (اللي معندوش دماغ خالص) في الملعب".

وتابع: "أهنئ جمهور الأهلي العظيم، هو أعظم ما في الكيان".

واختتم: “لا أريد أن أقع في فخ الموسم الماضي، فزنا على الزمالك بخماسية ولم نحقق بطولة الدوري”.

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