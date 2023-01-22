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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تروج لتصميمات صديقة للبيئة لمدة 10 سنوات.. صور

صدى البلد

تعمل BMW على إنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية التي من المفترض أن تصل في منتصف العقد تقريبًا، وتتميز المركبات الكهربائية المستندة إلى منصة Neue Klasse بتقنيات لم تتوفر بعد في السوق اليوم وستقدم على الأرجح لغة تصميم جديدة للعلامة التجارية، مع مفهوم Vision Dee ، ألمحت العلامة التجارية البافارية إلى الطريقة التي سيتطور بها هذا التصميم في المستقبل.

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BMW 

تم تقديم مفهوم التجربة العاطفية الرقمية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023 في لاس فيجاس ، وهو ليس بالضبط ما نصفه بسيارة BMW ذات المظهر الجميل، ولكن هناك صورة أكبر مختبئة هناك وهي نهج التصميم الأبسط الذي تتبعه BMW مع هذا المفهوم الجديد، حيث اتضح أن هذا هو المسار الذي ستتبعه شركة صناعة السيارات في المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمركبات القائمة على منصة  Neue Klasse.

BMW 

أجرى آرون كول من Drive محادثة مؤخرًا مع دوماجوج دوكيك ، رئيس قسم التصميم في BMW ، الذي ألقى مزيدًا من الضوء على الطريقة التي سيتطور بها التصميم في الشركة في المستقبل. 

 

تريد BMW البدء في إنشاء تصميمات نقية أكثر مقاومة للتقدم في العمر، وبالتالي تقضي على الحاجة إلى التجديدات في منتصف الدورة، قد يبدو هذا متفائلاً بعض الشيء ، لكن دوكيك ألمح إلى دورة حياة مدتها 10 سنوات بدون عملية تجميل.

BMW 

"سياراتنا ستتمحور حول الجودة بشكل أكبر، آلة نقية لا ترغب في تغييرها كل ثلاث سنوات ، نحن نصنع تصميمًا نقيًا لدرجة أنه سيستمر لمدة 10 سنوات ، لدرجة أنه لن يحتاج إلى عملية تجميل سطحية للغاية ".

 

BMW 

أكد دوكيك أيضًا أن BMW لن تتخلى عن شكل سيارات السيدان التقليدي على الرغم من ازدهار سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، ومن المحتمل أيضًا أن تكون الحزم الموجهة نحو الأداء جزءًا من مستقبل العلامة التجارية ، على الرغم من أن BMW ستعيد التفكير في الشكل الذي سيبدو عليه الأداء في السنوات القادمة. 

BMW 

أضاف دوكيك: "سيكون الأداء دائمًا موجودً ، على الرغم من أن بعض الأشياء ستظل مألوفة دائمًا"، لكن الشيء الأكثر أهمية سيبقى هو الجودة ، وهو ما تريد BMW تحقيقه دون تعقيد وغرور لا داعي لهما.

BMW Neue Klasse الكروس اوفر الدفع الرباعي السيارات الكهربائية

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