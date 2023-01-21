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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

صدى البلد

يشهد السوق الكويتي منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية الفاخرة مع عدة علامات تجارية يابانية عملاقة، أبرزها تويوتا ونيسان وجينسيس وهوندا.

ويستعرض صدى البلد في السياق التالي باقة من أقوى السيارات الفاخرة في الكويت.

تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

الفئة الأولى 9,900 دينار

الفئة الثانية 10.300 دينار

الفئة الثالثة 12,000 دينار

الفئة  الرابعة 12,300 دينار

الفئة الخامسة 12,600 دينار

الفئة السادسة 13,000 دينار

الفئة السابعة 15,000 دينار

الفئة الثامنة 15,905 دينار

 

جينيسيس G70 موديل 2023

 

جينيسيس G70 موديل 2023

تعتمد السيارة جينيسيسGV70  موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، حيث يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أسعار جينيسيس GV70 موديل 2023

يبلغ سعرها 15,950 دينار

 

نيسان باترول موديل 2022 

نيسان باترول موديل 2022 

جاءت السيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 4000 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

 

بينما جاء المحرك الثاني للسيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 5600 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022 

 فئة XE بسعر 15,850 دينار

فئة LE بسعر 15,850 دينار

 فئة SE T2 بسعر 17,899 دينار

 فئة LE T1 بسعر 18,449 دينار

 فئة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار

 فئة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار

 فئة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار

فئة NISMO بسعر 32,000 دينار

هوندا بايلوت موديل 2022

هوندا بايلوت موديل 2022

جاءت السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بمحرك يضخ قوة تصل الى 280 حصانا، سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثوان.

 

أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 10,599 دينار

الفئة الثانية بسعر 12,799 دينار

الفئة الثالثة بسعر 14,199 دينار

 

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 أحصنة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومترا/ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات. 

 

وتتوفر بمحرك آخر سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

 

أسعار السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022

الفئة الأولى محرك V6 تيربو بسعر 24,000 ألف دينار

الفئة الثانية محرك V6 تيربو بسعر 21,000 ألف دينار.

 

 

نيسان باترول هوندا بايلوت تويوتا لاند كروز جينيسيس G70 تويوتا برادو الكويت

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