5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

يشهد السوق الكويتي منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية الفاخرة مع عدة علامات تجارية يابانية عملاقة، أبرزها تويوتا ونيسان وجينسيس وهوندا.
ويستعرض صدى البلد في السياق التالي باقة من أقوى السيارات الفاخرة في الكويت.
تويوتا برادو موديل 2022
جاءت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.
أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022
الفئة الأولى 9,900 دينار
الفئة الثانية 10.300 دينار
الفئة الثالثة 12,000 دينار
الفئة الرابعة 12,300 دينار
الفئة الخامسة 12,600 دينار
الفئة السادسة 13,000 دينار
الفئة السابعة 15,000 دينار
الفئة الثامنة 15,905 دينار
جينيسيس G70 موديل 2023
تعتمد السيارة جينيسيسGV70 موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، حيث يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
أسعار جينيسيس GV70 موديل 2023
يبلغ سعرها 15,950 دينار
نيسان باترول موديل 2022
جاءت السيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 4000 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.
بينما جاء المحرك الثاني للسيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 5600 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.
أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022
فئة XE بسعر 15,850 دينار
فئة LE بسعر 15,850 دينار
فئة SE T2 بسعر 17,899 دينار
فئة LE T1 بسعر 18,449 دينار
فئة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار
فئة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار
فئة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار
فئة NISMO بسعر 32,000 دينار
هوندا بايلوت موديل 2022
جاءت السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بمحرك يضخ قوة تصل الى 280 حصانا، سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثوان.
أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2022
الفئة الأولى بسعر 10,599 دينار
الفئة الثانية بسعر 12,799 دينار
الفئة الثالثة بسعر 14,199 دينار
تويوتا لاند كروز موديل 2022
تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 أحصنة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومترا/ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.
وتتوفر بمحرك آخر سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.
أسعار السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022
الفئة الأولى محرك V6 تيربو بسعر 24,000 ألف دينار
الفئة الثانية محرك V6 تيربو بسعر 21,000 ألف دينار.