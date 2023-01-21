بداية من 570 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو 2023 في مصر| صور

شهدت العديد من السيارات الجديدة موديل عام 2023 زيادات رسمية مع بداية ومنتصف شهر ينايرالجاري، ويضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئات السيدان والكروس أوفر.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 من أبرز السيارات التي زادت أسعارها مع بداية عام 2023.

نيسان سنترا موديل 2023

نيسان سنترا موديل 2023

تتمتع السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 في السوق المصري:

يبلغ سعرها 574,500 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

وزودت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر/ساعة، إلى جانب فئة تويوتا كورولا Hybrid موديل 2023.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

الفئة الاولى بقيمة سعرية 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية 625 الف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 670 ألف جنيه .

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 700 ألف جنيه .

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 720 ألف جنيه .

الفئة السادسة بقيمة سعرية 750 ألف جنيه.

الفئة السابعة بقيمة سعرية 784 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023:

تعتمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي، ، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023:

الفئة الأولى SMART بسعر 1,740,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE بسعر 1,890,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT بسعر 1,990,000 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023:

حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,139,990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,239,990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,359,990 جنيه.

الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,369,990 جنيه.

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، حيث دعمت بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية قدرها 130 حصانا.

أسعار أوبل موكا موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 859.990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 899.990 جنيه.