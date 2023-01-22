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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العظمى بالقاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم |فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدمت الإعلامية لميس سلامة  تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد 22 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات.

وخلال التقرير  المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»،استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة 

حالة الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 20 11
الإسماعيلية 20 11
الدقهلية 20 11
الغردقة 24 13
المنيا 21 6

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى
الرياض 22 11

أبوظبي 23 17

أنقرة 13 1

لندن 3 -3

واشنطن 7 3

بكين 5 -8

 

درجات الحرارة لميس سلامة صدى البلد الأرصاد لطقس

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