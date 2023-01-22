محافظ البحر الأحمر يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ،اليوم ، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى، بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة ، وذلك احتفالاً بالذكري الثلاثة والخمسون للعيد القومي للمحافظة الذى يواكب ذكرى معركة شدوان تللك المعركة التى شهدت ملحمة شعبية ساعد فيها أهالى جزيرة شدوان قواتهم المسلحة فى دحر العدو عن الجزيرة..

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة إلي أهالي البحر الأحمر و قيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط وكذا شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن ، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكو من أبناءهم فداءا لرفعة الوطن ، هؤلاء الذين نعرف قدرهم وقيمتهم ونكن لهم كل الاحترام والتقدير ومهما قدمنا لهم من تكريم ، فلن نوفي أسر الشهداء حقهم.

حضر وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى، و السكرتير العام للمحافظة و السكرتير العام المساعد ، وقيادات محافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات ، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى 22 من يناير من كل عام بعيدها القومى تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة ، التى شارك فيها أهالى مدينة الغردقة، القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان المجيدة.