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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الأسلحة الغربية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تشكيل وحدات جديدة مدربة على أسلحة الناتو لدمجها في الجيش.

وفي وقت سابق، قدمت دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية BND، تقريرا يفيد بأن الجيش الأوكراني يفقد عددا مكونا من ثلاث خانات من القوات يوميا بالقرب من باخموت، مما قد يؤثر سلبا على خط الدفاع.

أفادت بذلك صحيفة "شبيغل" الألمانية، و تابعت: “أبلغت دائرة المخابرات الفدرالية، في إطار اجتماع سري هذا الأسبوع، النواب بالوضع في أوكرانيا. وما تمكنت الأجهزة الخاصة من الإبلاغ عنه مثير للقلق، حيث يعاني الأوكرانيون الآن من خسائر فادحة على الجبهة بالقرب من باخموت "أرتيموفسك" وفي إحاطة دائرة المخابرات الفدرالية، تم سماع عدد القتلى المكون من ثلاث خانات يوميا".

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ووفقا للمخابرات الفيدرالية، فإن سقوط أرتيوموفسك سيكون له تداعيات "على طول خط الدفاع الأوكراني بأكمله"، حيث تذكر "شبيغل" في هذا السياق متطلبات المستشار الألماني أولاف شولتس لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.

الجيش الأوكراني الناتو أسلحة الناتو باخموت أوكرانيا

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