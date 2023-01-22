"العالمي للتسامح والسلام" يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم /الأحد/، إقدام أحد المتطرفين في السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف، داعيا إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها ومواجهة خطاب الكراهية والعنف.

وقال رئيس المجلس أحمد بن محمد الجروان -في بيان أوردته وكالة أنباء الإماراتية (وام)- إن المجلس بكافة أعضائه وشركائه يدين بشدة هذا العمل المتطرف، معتبرا أن مثل هذه التصرفات الجاهلة تدعو إلى العنصرية وتحرض على التفرقة والكراهية بين البشر، وهو ما يعمل المجلس مع أكثر من 95 دولة على محاربته والعمل على تعزيز ثقافة التسامح، وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات.

